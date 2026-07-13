جامعة الشرق الأوسط تستعرض ابتكارات طلبتها في ختام مبادرة TechForward

خبرني - شاركت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الشرق الأوسط، في الحفل الختامي للدفعة الأولى من مبادرة TechForward التي أطلقتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بهدف مواءمة مشاريع التخرج مع تحديات واقعية يطرحها قطاع التكنولوجيا، وبما يعزز التكامل بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات الاقتصاد الرقمي.

شهدت المشاركة، التي حضرها عميد الكلية الأستاذ الدكتور قصي شمبور، عرض مشاريع تقنية نوعية جسّدت قدرة طلبة الجامعة على تحويل المعرفة إلى حلول ابتكارية قابلة للتطبيق، في انعكاس واضح لنهج الجامعة القائم على التعليم التطبيقي والابتكار.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور شمبور إن المبادرة تمثل فرصة لترسيخ ثقافة الابتكار، وربط مشاريع التخرج بقضايا القطاع التقني، بما يعزز جاهزية الطلبة للمنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات.