*
الثلاثاء: 14 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جامعة الشرق الأوسط تستعرض ابتكارات طلبتها في ختام مبادرة TechForward

  • 13 تموز 2026
  • 14:22
جامعة الشرق الأوسط تستعرض ابتكارات طلبتها في ختام مبادرة TechForward

خبرني  - شاركت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الشرق الأوسط، في الحفل الختامي للدفعة الأولى من مبادرة TechForward  التي أطلقتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بهدف مواءمة مشاريع التخرج مع تحديات واقعية يطرحها قطاع التكنولوجيا، وبما يعزز التكامل بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات الاقتصاد الرقمي.
شهدت المشاركة، التي حضرها عميد الكلية الأستاذ الدكتور قصي شمبور، عرض مشاريع تقنية نوعية جسّدت قدرة طلبة الجامعة على تحويل المعرفة إلى حلول ابتكارية قابلة للتطبيق، في انعكاس واضح لنهج الجامعة القائم على التعليم التطبيقي والابتكار.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور شمبور إن المبادرة تمثل فرصة لترسيخ ثقافة الابتكار، وربط مشاريع التخرج بقضايا القطاع التقني، بما يعزز جاهزية الطلبة للمنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية تحصد المركز الأول في محور التكنولوجيا الخضراء والاستدامة بالمهرجان التكنولوجي الو
كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية تحصد المركز الأول في محور التك...
  • 2026-07-14 12:19
الدكتور الرواحنة من (عمان العربية) متحدثًا رئيسًا في ورشة إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية الوطنية
الدكتور الرواحنة من (عمان العربية) متحدثًا رئيسًا في ورشة إطلاق منظومة الكفاي...
  • 2026-07-14 12:17
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة تدريبية بعنوان: (آفاق الخريجين: التعلم مدى الحياة واستكمال الدراسات العليا)
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة تدريبية بعنوان: (آفاق الخريجين: التعلم...
  • 2026-07-14 12:15
جامعة البترا تنعى الأمير الوالد لدولة قطر وتعزي القيادة القطرية والطلبة القطريين الدارسين في الأردن
جامعة البترا تنعى الأمير الوالد لدولة قطر وتعزي القيادة القطرية والطلبة القطر...
  • 2026-07-13 17:27
أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
  • 2026-07-13 15:24
جامعة الشرق الأوسط إلى نهائيات GSEA الإقليمية عبر مشروع ريادي في الذكاء الاصطناعي
جامعة الشرق الأوسط إلى نهائيات GSEA الإقليمية عبر مشروع ريادي في الذكاء الاصط...
  • 2026-07-13 14:21