جامعة الشرق الأوسط إلى نهائيات GSEA الإقليمية عبر مشروع ريادي في الذكاء الاصطناعي

خبرني - تأهل طالب كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الشرق الأوسط محمود الخوالدة إلى المرحلة الإقليمية من مسابقة Global Student Entrepreneur Awards (GSEA)، إثر فوزه بالمركز الأول في المنافسة المحلية، ليُمثل الأردن والجامعة بين نخبة من الطلبة الرياديين في المنطقة.

جاء التأهل بعد تميز الخوالدة بمشروعه الريادي Care AI، القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي التشخيصي، بما يعكس قدرة طلبة الجامعة على توظيف التقنيات المتقدمة لإنتاج حلول ابتكارية ذات أثر عملي.

ومن المقرر أن يشارك الخوالدة في النهائيات الإقليمية بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا خلال الفترة 26 – 29 تموز 2026، على أن ينتقل المتأهلون إلى برنامج Start it Up Bootcamp، تمهيدًا للمشاركة في الموسم الخامس من سلسلة Start it Up المخصصة لإبراز المشاريع الريادية الطلابية.