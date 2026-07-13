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الإمارات تخفض أسعار بيع نفطها بشكل حاد

  • 13 تموز 2026
  • 13:31
الإمارات تخفض أسعار بيع نفطها بشكل حاد

خبرني  - أعلنت شركة "أدنوك" عن تخفيض سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أغسطس المقبل ليصل إلى 80.01 دولار للبرميل، بانخفاض حاد عن سعر يوليو الماضي الذي كان قد بلغ 101.48 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التخفيض من قبل شركة بترول ‌أبوظبي الوطنية "أدنوك" بعد ساعات فقط من إعلان دولة الكويت خفض أسعار خامها المتجه إلى آسيا لشهر أغسطس، لتواصل بذلك الإمارات تعديل أسعارها الشهرية بما يتناسب مع المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، والضغوط على الطلب، لاسيما في آسيا.

وبلغ الفارق في سعر خام مربان بين شهري يوليو وأغسطس نحو 21.47 دولاراً للبرميل، وهو ما يعكس تراجعا ملحوظا في التسعير، في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية لمستويات الطلب على الخام، والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

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