نجم الوحدات السابق ينتقل إلى الحسين وهذه كواليس الصفقة

خبرني - انضم محمود شوكت رسميًا إلى نادي الحسين، بطل الكرة الأردنية، ومن المنتظر أن يشارك في الحصة التدريبية التي سيجريها الفريق اليوم الإثنين.

ووفقاً لمصادر خاصة تحدثت لموقع winwin، فإن المفاوضات بين اللاعب وناديه السابق الوحدات لم تصل إلى حل مُرضٍ، ما دفع شوكت إلى اختيار نادي الحسين، بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية أردنية.

ويلعب شوكت في خط الوسط، وكان أحد أبرز نجوم الوحدات خلال السنوات الماضية، كما سبق أن تم اختياره لصفوف المنتخب الأردني.

وأضاف المصدر ذاته أن شوكت طلب مبلغ 60 ألف دولار لتجديد عقده مع الوحدات، وبعد مفاوضات وافق على التجديد بالقيمة المالية نفسها التي كان يتقاضاها سابقاً، ومع ذلك لم يجد الجدية الكافية من إدارة النادي لإتمام التعاقد، خاصة أنه طالب بالحصول على جزء من مستحقاته المالية السابقة، إلا أنه عُرض عليه مبلغ محدود، في حين حصل عدد من زملائه على مبالغ أكبر من مستحقاتهم المتأخرة.

ويُعد محمود شوكت ثاني لاعب يغادر الوحدات إلى نادي الحسين، بعد أن سبقه قبل أيام أحمد ثائر.

ويسعى نادي الحسين إلى إبرام المزيد من التعاقدات مع لاعبين محليين، استعداداً لخوض ملحق بطولة النخبة الآسيوية، حيث سيواجه فريق باختاكور الأوزبكي يوم 11 أغسطس المقبل.