(أسلحة تركية هجومية تنقل لمصر).. تقرير إسرائيلي يزعم وجود تحركات قرب الحدود

خبرني - تحدثت تقارير استخباراتية إسرائيلية عن جسر جوي تركي ينقل طائرات مسيرة هجومية متطورة إلى قواعد عسكرية مصرية.

ووفقا لموقع منصة "ناتسيف نت" الإخبارية الإسرائيلية والمتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية، فإن طائرة شحن تركية من طراز A400M هبطت مؤخرا في قاعدة "غرب العوينات" في مصر بعد إقلاعها من مركز إنتاج طائرات بيرقدار المسيرة.

وقالت المنصة الإسرائيلية إن صورة الوضع وراء الرحلات الجوية تشير إلى تصعيد كبير وتعميق في التعاون العسكري بينهما وفي التدخل في أزمات إقليمية من بينها الحرب الأهلية السودانية، من خلال نشر طائرات مسيرة متقدمة من صناعة الأسلحة التركية.

وأوضحت أن رحلات طائرات الشحن العسكرية التركية من طراز إيرباص A400M أقلعت من مطار تشورلو في تركيا، والذي يعمل كمركز الاختبار والتسليم الرئيسي لشركة بيرقدار التركية المصنعة للطائرات المسيرة، وهبطت في قاعدة سلاح الجو المصري المعزولة "غرب العوينات"، الواقعة في جنوب غرب مصر بالقرب من مثلث الحدود مع السودان وليبيا.

وأضافت المنصة العبرية أن أسطول الرحلات، الذي كشف عنه من خلال تتبع استخبارات المصادر المفتوحة وبيانات أجهزة الإرسال والاستقبال، يهدف إلى النقل المباشر لطائرات هجومية ثقيلة من طراز بيرقدار أقنجي وقطع الغيار مباشرة إلى الجيش المصري.

وأشارت "ناتسيف نت" إلى أن التدخل المباشر في الحرب السودانية يتمثل في استخدام قاعدة شرق العوينات الجوية المصرية كنقطة انطلاق سرية لمصر لتنفيذ هجمات جوية عميقة داخل السودان، وتنفذ هذه الهجمات باستخدام طائرات أقنجي التركية لمساعدة الجيش السوداني الرسمي ووقف تقدم قوات مليشيا الدعم السريع.

ولفتت إلى أن نقطة التحول لسقوط الفاشر تتمثل في أن الانتقال الجذري لمصر من الدعم الدبلوماسي الغامض إلى التورط العسكري النشط والشراء الضخم للطائرات المسيرة هو نتيجة مباشرة لسقوط مدينة الفاشر الاستراتيجية في دارفور بيد قوات الدعم السريع، وهو حدث ينظر إليه في القاهرة على أنه تهديد مباشر وغير مقبول لأمنها القومي.

وأكدت أن المحور التركي المصري الجديد يرمز إلى ذروة الاختراق في العلاقات بين أنقرة والقاهرة بعد سنوات من القطيعة، حيث تتحول تركيا إلى المزود الاستراتيجي للأسلحة لمصر، مما يتيح لها تشغيل قوة جوية قاتلة بعيدة المدى دون إرسال طيارين مصريين إلى المجال الجوي السوداني.

ويأتي هذا التقرير في ظل تفاقم الأزمة السودانية وتصاعد حدة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة بعد التطورات الميدانية الأخيرة في إقليم دارفور وسقوط مدينة الفاشر الاستراتيجية.

ومع توتر العلاقات المصرية التركية لسنوات، يشير هذا التقارب العسكري المفاجئ ونقل التكنولوجيا التركية المتقدمة إلى مصر إلى إعادة هندسة للتحالفات الإقليمية، حيث تسعى القاهرة لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى دون المخاطرة بخسائر بشرية، مما يخلق معادلة جيوسياسية جديدة تزيد من تعقيد مشهد الصراع الإقليمي وتثير قلق الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تغير موازين القوى في المنطقة.