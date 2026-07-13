الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام

خبرني - انطلقت في مدينة شوشا الأذربيجانية الاثنين، فعاليات منتدى شوشا العالمي الرابع للإعلام تحت عنوان "رسالة الإعلام في تعزيز السلام: استعادة الحقيقة وإعادة بناء الثقة".

وثمن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال افتتاحه أعمال المنتدى، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم فرص السلام بمنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالعلاقات التي تربط الأردن وأذربيجان والمواقف المشتركة في تحقيق التضامن بين دول منظمة التعاون الإسلامي التي ستترأس بلاده دورتها المقبلة "السادسة عشرة"، وتستضيف أعمالها في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأشار إلى لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في العاصمة باكو، وجرى خلالها بحث سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، وتوقيع اتفاقيات ثنائية، أبرزها إلغاء تأشيرة الدخول المتبادلة بين البلدين.

وقال الرئيس علييف، إن السياسة التي تنتهجها أذربيجان كانت دائما موجهة نحو تعزيز التعاون وإيجاد حلول للقضايا التي تثير قلق جيرانها إلى جانب طرح المسائل التي تهم أذربيجان أيضا.

وأضاف: "نسعى بطبيعة الحال من هذا المنطلق إلى ترسيخ الأجواء الإيجابية التي يشهدها المنتدى الإعلامي في شوشا بين المشاركين الدوليين أيضا".

وأوضح أن أذربيجان تعمل حاليا على توسيع البنية التحتية المرتبطة بشبكات الروابط، مشيرا إلى أنها لم تكن تتوقع أن تزداد أهمية موقعها الجغرافي إلى هذا الحد خلال الفترة الأخيرة.

ويشارك في المنتدى الذي يستمر يومين نحو 160 صحفيا ومسؤولا إعلاميا يمثلون 53 بلدا من مختلف دول العالم.