 كابيتال بنك يعزز ثقافة الاستدامة من خلال مبادرات تفاعلية لموظفيه مستوحاة من تراث بني حميدة

خبرني - في مبادرة تجمع بين الإبداع والاستدامة والعمل الجماعي، نظم كابيتال بنك ورشة عمل تفاعلية لموظفيه بعمل فني بيئي. حيث شارك الموظفون في تحويل أغطية الزجاجات البلاستيكية إلى عمل فني جماعي مستوحى من نقوش سجاد بني حميدة، أحد أبرز رموز التراث الأردني.

وتأتي الورشة ضمن مبادرة "الفن البيئي" التي تنفذها جمعية السوسنة الخضراء، الهادفة إلى تحويل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أعمال فنية تسهم في نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، وذلك من خلال استخدام المواد التي يقوم البنك على إعادة تدويرها كجزء من ممارساته المستدامة، فيما أتاحت المبادرة للمشاركين فرصة المساهمة في إنتاج لوحة فنية جماعية، تحمل بصمة كل موظف شارك في إنجازها، باستخدام المواد المعاد توظيفها.

ويهدف المشروع إلى الدمج بين الاستدامة البيئية والإرث الثقافي الأردني من خلال إعادة تقديم الحرفية التقليدية لسجاد بني حميدة بأسلوب إبداعي مبتكر يعتمد على إعادة التدوير، بما يعكس أهمية تبني حلول مستدامة تحافظ على البيئة وتسلط الضوء في الوقت ذاته على عناصر الهوية الثقافية الوطنية. ومن المقرر عرض اللوحة الفنية النهائية في المقر الرئيسي لكابيتال بنك، لتجسد نموذجاً عملياً لكيفية تحويل المواد المستهلكة إلى أعمال تحمل قيمة فنية وثقافية ورسائل توعوية تعزز ثقافة الاستدامة.

وفي تعليقها على هذه المشاركة، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك المستمر بترسيخ مفاهيم الاستدامة كجزء أساسي من ثقافته المؤسسية وممارساته اليومية، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية البنك ورؤيته طويلة الأمد.

وأضافت بارطو، أن المبادرة تجمع بين الوعي البيئي والحفاظ على التراث الثقافي والعمل الجماعي، موضحة أن إشراك الموظفين في مثل هذه الأنشطة يسهم في تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية ويحول مفاهيم الاستدامة من أهداف نظرية إلى ممارسات ملموسة تنعكس إيجاباً على المجتمع والبيئة.

وأكدت بارطو أن كابيتال بنك يواصل دعم المبادرات التي تخلق أثراً إيجابياً ومستداماً، وتسهم في رفع الوعي بالقضايا البيئية وتشجيع الابتكار في إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بالاستدامة، بما ينسجم مع التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهدافه في دعم التنمية المستدامة في الأردن.