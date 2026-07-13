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هل يكون الكساسبة بديلاً للرياطي في مجلس النواب؟

  • 13 تموز 2026
  • 12:16
هل يكون الكساسبة بديلاً للرياطي في مجلس النواب

خبرني  - يتجه الدكتور بكر الكساسبة ليكون المرشح الأوفر حظاً لشغل المقعد النيابي الذي يشغله النائب حسن الرياطي عن محافظة العقبة، وذلك بعد اكتساب الحكم القضائي الصادر بحق الرياطي الدرجة القطعية، والقاضي بحبسه لمدة عامين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إجراءات ملء المقعد الشاغر تبدأ بعد ورود كتاب رسمي من مجلس النواب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب يفيد بشغور المقعد، استناداً إلى القرار القضائي النهائي.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المختصة في الهيئة ستجتمع للنظر في نتائج الانتخابات والكشوفات الخاصة بالدائرة الانتخابية، تمهيداً لتحديد المرشح الذي يحق له شغل المقعد، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

وأضافت أن الكساسبة يُعد المرشح الأقرب لخلافة الرياطي، باعتباره المرشح التالي في ترتيب الأصوات ضمن القائمة التي فاز عنها الرياطي في الانتخابات النيابية.

وبموجب أحكام قانون الانتخاب، يتم ملء المقعد الشاغر من القائمة التي فاز عنها النائب، بحيث يحل محله المرشح الذي يليه وفق النتائج المعتمدة، فيما لا ينطبق ذلك على أي مرشح سبق أن فاز بعضوية مجلس النواب ويشغل مقعداً نيابياً بالفعل.
 

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