أمانة عمان تزيل اعتداءات عن الشوارع والأرصفة  - صور

خبرني - تواصل أمانة عمّان الكبرى حملة إزالة العوائق و الاعتداءات على سعة الشوارع والارصفة وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية.

واوضحت الامانة ان وضع هذه الحواجز يشكل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، الأمر الذي يؤثر على سعتها و يؤدي الى اختناقات مرورية.

وتسعى الامانة من خلال هذا الاجراء الى زيادة سعة الشوارع ، وتخفيف الازدحامات المرورية التي تسببها هذه الحواجز و العوائق، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة، اضافة الى إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة التي كانت تشغلها هذه العوائق، تسهيلا لحركة المشاة، وحفاظا على السلامة العامة.

