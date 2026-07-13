الأردن.. أكثر من 6 آلاف اعتداء على شبكات المياه خلال النصف الأول من 2026

خبرني - سجلت وزارة المياه والري 6616 اعتداء على شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الوزارة لـ "المملكة" إن إقليم الوسط استحوذ على العدد الأكبر من الاعتداءات بواقع 5328 اعتداءً، يليه إقليم الشمال بـ779 اعتداءً، ثم إقليم الجنوب بـ509 اعتداءات.

وبحسب الوزارة، بلغ عدد الاعتداءات على شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2025 نحو 14219 اعتداءً.

وأشارت إلى أن عدد مشتركي خدمات المياه في المملكة بلغ أكثر من مليون و 700 ألف مشترك.

وفي إطار جهودها للحد من الاعتداءات وحماية مصادر المياه، ضبطت الوزارة منذ بداية العام الحالي 476 اعتداء على قناة الملك عبدالله، كما ردمت 24 بئرا مخالفة، وضبطت 54 اعتداء على أراضي الخربة السمرا، إضافة إلى 46 اعتداء على أراضي الخزينة.

وأكدت الوزارة أنها تواصل تكثيف حملات التفتيش والجولات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز حملات التوعية للمواطنين للحد من الاعتداءات على شبكات المياه. وأشارت إلى تزايد استجابة المواطنين مما انعكس على ارتفاع عدد البلاغات الواردة إليها بشأن الاعتداءات على شبكات المياه.