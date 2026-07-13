الأمانة تزيل اعتداءات على الشوارع والأرصفة

خبرني - تواصل أمانة عمّان الكبرى حملة إزالة العوائق والاعتداءات على سعة الشوارع والارصفة وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية.

واوضحت الامانة ان وضع هذه الحواجز يشكل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، الأمر الذي يؤثر على سعتها ويؤدي إلى اختناقات مرورية.

وتسعى الامانة من خلال هذا الاجراء الى زيادة سعة الشوارع، وتخفيف الازدحامات المرورية التي تسببها هذه الحواجز والعوائق، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة، اضافة الى إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة التي كانت تشغلها هذه العوائق، تسهيلا لحركة المشاة، وحفاظا على السلامة العامة.