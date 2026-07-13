خبرني - عقد مركز الدراسات والبحوث في نقابة المهندسين جلسة متخصصة حول السكك الحديدية في المملكة تحت عنوان "من مشروع للنقل الى ركيزة لإعادة هندسة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي"، برعاية وزير النقل الدكتور م.نضال القطامين.

وأكد القطامين أن قطاع النقل يحظى باهتمام ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة، كما يحظى بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء، ضمن أولويات الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صلب مسارات التنمية الوطنية.

وقال إن الحكومة تولي اهتماما خاصا بمشاريع السكك الحديدية، التي لم تعد مشروعات نقل تقليدية، بل أصبحت جزءا رئيسيا من تطوير منظومة النقل الوطنية، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وخفض كلف النقل، وربط المراكز الإنتاجية بالمنافذ التصديرية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا يجعله ممرا طبيعيا يربط المنطقة، ليس بريا فحسب، وإنما جويا أيضا، حيث تعبر الأجواء الأردنية يوميا نحو 700 طائرة، بعد تطوير أنظمة الملاحة الجوية ورفع كفاءتها، وهو ما يسهم في تحقيق إيرادات مالية مهمة للمملكة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أوضح القطامين أن المشروع انطلق من خلال الشراكة الأردنية الإماراتية لإنشاء سكة حديد تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين والصناعات، بطول 360 كيلومترا وكلفة استثمارية تبلغ 2.3 مليار دولار، بهدف نقل الفوسفات والبوتاس إلى الميناء الصناعي في العقبة بكفاءة عالية، مبينا أن هذا المشروع يمثل اللبنة الأولى للشبكة الوطنية للسكك الحديدية، التي تستهدف مستقبلا ربط مختلف مناطق المملكة، وفتح المجال لربط الأردن سككيا مع الدول العربية المجاورة، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، أن تطوير قطاع السكك الحديدية يمثل مشروعًا حضاريًا واستراتيجيًا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز منظومة النقل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشروع السكك الحديدية في جنوب المملكة يتضمن ربط منجم الفوسفات في منطقة الشيدية بخط يمتد لنحو 47 كيلومترًا وصولًا إلى مدينة معان، التي ستكون المحطة الأولى لانطلاق خط السكك الحديدية باتجاه الماضونة شرق العاصمة عمّان، واصفًا ذلك بأنه بداية موفقة لمشروع وطني واعد.

وأضاف البدادوة أن التطورات الإقليمية الأخيرة وما شهدته حركة الملاحة البحرية من تحديات أكدت أهمية وجود شبكة سكك حديدية حديثة، الأمر الذي عزز اهتمام الدولة الأردنية، ممثلة بوزارة النقل، بالمضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

وبيّن أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تحرص على تعزيز الشراكة مع وزارة النقل وكافة الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن مجلس النواب سيكون بيت خبرة مفتوحًا للاستفادة من أصحاب الاختصاص والتجارب الناجحة، وفي مقدمتها التجربة المصرية الرائدة في مجال السكك الحديدية.

ومن جانبه قال نقيب المهندسين م.عبدالله غوشة أن الجلسة بمثابة جلسة عصف ذهني يشارك فيها ممثلون عن القطاع العام والخاص تتناول موضوع السكك الحديدية في المملكة.

واضاف أن مجلس النقابة سبق وأن التقى وزير النقل م.نضال القطامين قبل نحو اربعة اشهر، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية بما يحقق الفائده للوطن والمواطن وللمهندس

وأكد أهمية تاهيل المهندسين الاردنيين المشاريع الكبرى المنتظرة، والتي تترجم رؤية التحديث الاقتصادي.

واشار إلى الاتفاقية التي وقعتها النقابة مع نقابة المهندسين المصريين تركز على مواضيع النقل والسكك الحديدية والناقل الوطني.

واستعرض نائب نقيب المهندسين م.احمد الفلاحات أبرز توصيات الجلسة، ومنها إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسكك الحديدية ترتبط برؤية التحديث الاقتصادي، وإنشاء إطار مؤسسي دائم للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومأسسة دور نقابة المهندسين بوصفها بيت خبرة وطني في مراجعة المشاريع وإعداد الدراسات.

ودعت التوصيات إلى إنشاء المرصد الوطني لهندسة النقل والسكك الحديدية في مركز الدراسات والبحوث، وتطوير برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في هندسة السكك الحديدية، وتعزيز مشاركة الشركات الهندسية الأردنية في التصميم والتنفيذ والتشغيل، وإعداد استراتيجية وطنية لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية.

واكدت التوصيات على ضرورة تطوير التشريعات الناظمة للسكك الحديدية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وربط مشاريع السكك الحديدية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد، واعتماد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول كركائز أساسية في تشغيل الشبكات وصيانتها.

وعرضت رئيسة لجنة مقابلات رؤساء اختصاص النقل والمرور الدكتورة م.رنا الإمام ورقة السياسات بعنوان "من مشروع للنقل الى ركيزة لإعادة هندسة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي".

فيما تطرق خبير السكك الحديدية في جمهورية مصر المهندس د. احمد خليل استاذ السكك الحديدية والاستشاري في هذا المجال، إلى أهم التوصيات لتصاميم السكك وأعمال التنفيذ والتشغيل والصيانة.

وشارك في الجلسة وأعضاء في مجلس النقابة واعضاء في لجنة النقل النيابية ووزراء سابقين وأكاديميين ، قدموا خلالها توصياتها وملاحظاتهم على مشروع السكك الحديدية في المملكة.

حيث أكدوا على الأهمية الاستراتيجية لمشروع سكة الحديد وأبعاده المتعددة، سواء على الصعيد الاجتماعي من خلال ربط المحافظات وتحسين حركة تنقل المواطنين، أو على الصعيد التنموي بوصفه رافعة لتحفيز الاستثمار وتوزيع عوائد النمو على مختلف مناطق المملكة، أو على الصعيد الاقتصادي من حيث خفض كلف النقل وتعزيز التنافسية اللوجستية للأردن إقليمياً.

كما شددوا على ضرورة توجيه طلبة الهندسة نحو دراسة تخصصات هندسة السكك الحديدية، بما يضمن تأهيل كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات هذا القطاع الحيوي مستقبلاً.