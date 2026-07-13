وزارة الاتصال الحكومي تطلق حملة إعلامية للتعريف بمشروعات القوانين المعروضة أمام مجلس الأمة

خبرني - أطلقت وزارة الاتصال الحكومي حملة إعلامية للتعريف بمشروعات القوانين المطروحة أمام مجلس الأمة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين ورفع مستوى الوعي بمضامين التشريعات وآثارها على مختلف القطاعات.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز ما تتضمنه مشروعات القوانين من تحديثات وأحكام، وشرح أهدافها وانعكاساتها، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على مضامينها ومتابعة مراحل مناقشتها وإقرارها.

وتشمل الحملة نشر مواد إعلامية وتوعوية عبر مختلف المنصات، تتضمن شرحاً مبسطاً لأبرز بنود القوانين المطروحة، إلى جانب إبراز أهميتها في تطوير البيئة التشريعية، ودعم مسارات التحديث والإصلاح.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع مناقشة مجلس الأمة عدداً من مشروعات القوانين، ضمن جهود تعزيز الشفافية وإيصال المعلومات الدقيقة للمواطنين حول التشريعات التي تنظر فيها السلطة التشريعية.