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الشيخة موزة تنعى الأمير الوالد بكلمات مؤثرة

  • 13 تموز 2026
  • 11:07
الشيخة موزة تنعى الأمير الوالد بكلمات مؤثرة

خبرني - نعت الشيخة موزة بنت ناصر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن بالغ الحزن والأسى لرحيله، مستذكرةً مكانته ودوره في مسيرة دولة قطر.

واستهلت الشيخة موزة نعيها بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.

وقالت إنها تستلهم من الحزن أعظمه ومن الأسى أعمقه برحيل الأمير الوالد، واصفةً إياه بـ"زعيم قطر التاريخي"، ومؤكدةً أنه سيبقى في الذاكرة بوصفه رائد دولة قطر الحديثة وصانع أمجادها.

وأضافت أن الراحل ارتقى إلى منزلة خالدة بما قدمه من إنجازات وإسهامات في نهضة الدولة، معربةً عن خضوعها لمشيئة الله تعالى في قضائه وقدره.

واختتمت الشيخة موزة نعيها بالدعاء للفقيد، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وختمت بقولها: "وإنا لله وإنا إليه راجعون."

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