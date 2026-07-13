افتتاح المسرب الأيسر من الطريق الملوكي في مأدبا باتجاهين

خبرني - أعلن مدير أشغال محافظة مأدبا عبدالناصر الكلباني الاثنين، عن افتتاح المسرب الأيسر من الطريق الملوكي المؤدي الى ذيبان بالاتجاهين بعرض 8 أمتار، تخفيفا على المواطنين من سلوك التحويلات المرورية.

وأضاف، إن هذا القرار جاء بعد أن تم إنشاء طبقات الطريق وتعبيدها وتأثيثها بعناصر السلامة المرورية والدهان وبناء الكندرين والعبارات الأنبوبية والصندوقية الموجودة في المشروع.

ويبدأ الطريق من إشارة كنيسة الرسل إلى دوار البجالي باتجاهين مفصولين بجزيرة وسطية، بالإضافة إلى تحويل المسرب الأيسر باتجاهين من دوار البجالي إلى تقاطع إشارة الجامعة الأميركية تخفيفا عن المواطنين بسلوك التحويلات المرورية التي تم اعتمادها من إدارة السير عند بدء العمل بالطريق.

وبين الكلباني، أنه سيتم استكمال المسرب الأيمن من الطريق خلال شهرين بعد أن تم إزالة العوائق من خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات من المشروع وبناء الجدار الاستنادي بطول 26 مترا، واستكمال تمديد العبارات الصندوقية والأنبوبية في هذا الجزء وفتحه للسير بعد أن يتم تعبيده بشكل كامل.

ويبلغ طول توسعة الطريق الملوكي الحالية 2200 متر، وتشمل توسعة وإعادة تأهيل وإنارة للطريق الملوكي من إشارة كنيسة الرسل ولغاية إشارة الجامعة الأميركية بحيث يصبح بعرض 18 مترا وبـ 4 مسارب مفصولا بجزيرة وسطية وأعمال إنارة، بالإضافة إلى أعمال عبارات ومناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية والجدران الاستنادية وأعمال الكندرين، إضافة إلى عمل مسرب خدمات بالقرب من دوار البجالي لمنع تداخلات السير في المنطقة.

وتبلغ كلفة المشروع 720 ألف دينار من مخصصات مجلس محافظة مأدبا.