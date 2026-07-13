لاعبو ريال مدريد يكتبون التاريخ في مونديال 2026

خبرني - احتفى ريال مدريد الإسباني بإنجاز جديد حققه لاعبوه المشاركون في كأس العالم 2026، بعدما أصبح أول ناد يسجل لاعبوه 19 هدفاً في نسخة واحدة من البطولة، محطما الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف المسجلة بواسطة لاعبي ناد واحد في المونديال.

ونشر النادي الملكي، أمس الأحد، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، صورة جمعت نجومه الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "لقد حطمنا الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة بواسطة لاعبين من النادي نفسه في بطولة كأس العالم".

وأوضح ريال مدريد، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن لاعبيه سجلوا حتى الآن 19 هدفاً في البطولة، توزعت بواقع 8 أهداف لكيليان مبابي، و6 لجود بيلينغهام، و4 لفينيسيوس جونيور، وهدف واحد للتركي أردا غولر.

وأضاف النادي أن هذا الرصيد تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 18 هدفاً، والذي كان يتقاسمه كل من هونفيد بودابست المجري في كأس العالم عام 1954، وبايرن ميونخ الألماني في نسخة عام 2014، وباريس سان جيرمان الفرنسي في مونديال 2022.

وأشار البيان إلى أن مبابي يتصدر قائمة هدافي لاعبي ريال مدريد في البطولة برصيد 8 أهداف، قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب فرنسا أمام إسبانيا في نصف النهائي، بينما يأتي بيلينغهام في المركز الثاني بـ6 أهداف، بعدما قاد منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي بتسجيله ثنائية في شباك النرويج، نال على إثرها جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان بيلينغهام آخر المنضمين إلى قائمة الهدافين التي منحت ريال مدريد هذا الرقم القياسي، بعدما رفع رصيده بهدفين في مواجهة النرويج.

ويبقى هذا الرقم قابلاً للزيادة في ظل استمرار مشوار مبابي وبيلينغهام في البطولة؛ إذ يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني، بينما تواجه إنجلترا الأرجنتين في المربع الذهبي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مما يمنح ثنائي ريال مدريد فرصة مثالية لتعزيز الرقم القياسي التاريخي للنادي الملكي.