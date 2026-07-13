هالاند يهاجم التحكيم بعد وداع المونديال

خبرني - أعرب نجم منتخب النرويج إيرلينغ هالاند عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية التي رافقت خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 بعد التمديد في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات هالاند عقب إلغاء هدف سجله توربيورن ليساكر هيجيم في الشوط الثاني، بعدما اعتبر الحكم أن مهاجم مانشستر سيتي ارتكب مخالفة ضد لاعب إنجلترا إليوت أندرسون أثناء بناء الهجمة.

وقال هالاند في مقابلة بعد المباراة مع قناة TV 2: "أشعر بالمرارة والفراغ. كنا نستحق أكثر من ذلك، ولا أعتقد أنها كانت مخالفة. يتم دفعي في كل التحامات المباراة، لكن هذه المرة احتُسبت ضدي، وهذا أمر محبط."

وأضاف قائد المنتخب النرويجي: "إذا كان هذا النوع من الاحتكاكات يُحتسب خطأ، فيجب أن أحصل على ركلة حرة في كل مباراة، لأنني أتعرض للدفع والجذب باستمرار. أعتقد أنه قرار ضعيف، وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم مباريات كأس العالم."

ولم يقتصر الغضب على هالاند، إذ انتقد لاعب الوسط ساندر بيرغ أيضا القرار التحكيمي، مؤكدا أن الهدف كان يجب أن يُحتسب، وأن مثل هذه الاحتكاكات تحدث باستمرار في كرة القدم دون أن يتم إيقاف اللعب.

كما أثار الوفد النرويجي تساؤلات حول هدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام، بعد تقارير تحدثت عن احتمال ملامسة الكرة لسلك كاميرا Spidercam قبل دخولها الشباك، في لقطة أثارت المزيد من الجدل عقب نهاية المباراة.