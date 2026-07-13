أسباب تفاقم دوالي الأوردة في فصل الصيف

خبرني - أفادت الدكتورة لويزا علييفا، أخصائية أمراض القلب بمعهد الطب السريري في جامعة بيروغوف، أن التعرض المطول لأشعة الشمس يفاقم دوالي الأوردة نتيجة لاضطراب تنظيم حرارة الجسم وخطر الجفاف.

وتشير، إلى أنه في درجات الحرارة العالية تتوسع الأوعية الدموية، ويؤدي فقدان السوائل إلى زيادة لزوجة الدم، ما يزيد من احتقان الأوردة.

وتقول: "يعود سبب تفاقم دوالي الأوردة في الصيف إلى أنه في درجات حرارة الوسط المحيط المرتفعة، تتوسع الأوعية الدموية في الجلد والأنسجة تحت الجلد، ما يساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة. لذلك قد يعاني الأشخاص المصابون بقصور وريدي مزمن من زيادة في احتقان الأوردة. كما أن فقدان السوائل نتيجة لزيادة التعرق يعتبر عاملا إضافيا. فإذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة على الفور، تتغير خصائص الدم، ما قد يفاقم أعراض القصور الوريدي. أي أن درجات الحرارة المرتفعة بحد ذاتها لا تسبب تجلط الدم لدى جميع مرضى الدوالي. ولكن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف وقلة الحركة لفترات طويلة يمكن أن يضعف تدفق الدم الوريدي ويزيد من خطر حدوث مضاعفات".

ووفقا لها، الطريقة الرئيسية للوقاية من تفاقم الحالة هي الحد من ركود الدم. لذلك ينصح بتجنب الجلوس لفترات طويلة في الطقس الحار. وتؤكد على فوائد المشي المنتظم وممارسة تمارين بسيطة للساقين.

وتقول: "يبقى الحد من ركود الدم هو الطريقة الأساسية للوقاية من الدوالي. تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة دون حراك، خاصة خلال ساعات ذروة الحرارة. كما يفيد المشي المنتظم وممارسة تمارين بسيطة، مثل تدوير القدمين، والوقوف على أصابع القدمين، وتحريك الكعبين وغيرها. كما يمكن إضافة نشاط بدني معتدل، كالمشي والسباحة. لأن هذا النشاط يحفز مضخة العضلات والأوردة في ربلة الساق، ويعزز عودة الدم إلى القلب بكفاءة أكبر".