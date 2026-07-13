حتى نقص بسيط في النوم قد يهدد الوزن والصحة.. دراسة توضح

خبرني - توصل باحثون من كلية الطب بجامعة كولومبيا إلى أن تقليل مدة النوم بشكل معتدل، بنحو 80 دقيقة يوميا، قد يؤدي إلى زيادة الوزن وانخفاض مستوى النشاط البدني.

ونُشرت الدراسة في مجلة Annals of Internal Medicine.

واعتمدت معظم الدراسات السابقة حول العلاقة بين النوم والوزن على تقييد صارم، حيث اضطر المشاركون إلى النوم خلال 4 ساعات فقط. وهذه الظروف بعيدة عن الواقع، إذ قلّما يتحملها أحد لأكثر من بضعة أيام.

وطرحت الدراسة الجديدة سؤالا آخر: ماذا يحدث إذا ذهب الشخص إلى النوم متأخرا قليلا عن موعده المعتاد، كما يفعل ملايين الأشخاص كل يوم؟

كيف أجريت التجربة؟

شارك في الدراسة 95 بالغا ينامون عادة 7–8 ساعات. وخضع كل منهم لفترتين مدة كل منهما ستة أسابيع. وفي إحداهما، ناموا متأخرين ساعة ونصف عن موعدهم المعتاد. وفي الأخرى، التزموا بجدول نومهم الاعتيادي. وخلال الفترتين، تم تسجيل الوزن ومحيط الخصر وتكوين الجسم ومستويات هرمونات الشهية والنشاط البدني باستخدام جهاز مراقبة يُلبس على المعصم.

نصف كيلوغرام في ستة أسابيع

خلال ستة أسابيع للحرمان من النوم، زاد وزن المشاركين بمعدل حوالي 450 غراما. وقد يبدو هذا رقما صغيرا، لكنه يحدث في شهر ونصف فقط مع تقليل النوم بأقل من ساعة يوميا.

وقال المؤلف الأول للدراسة فارس زوريكات: "على الرغم من أن زيادة الوزن البالغة 500 غرام التي لوحظت مع تقليل النوم المعتدل ليست مفرطة، فمن المهم الذكر أن هذا يحدث في ستة أسابيع فقط. وإذا استقرأنا النتائج على عام كامل، فإننا نتوقع أن فقدان أقل من ساعة ونصف من النوم يوميا قد يؤدي إلى زيادة وزن ذات دلالة سريرية".

وفي الوقت نفسه، زاد الخمول البدني. وارتفع الوقت الذي يقضيه الشخص جالسا بمعدل 17 دقيقة يوميا. وبالنسبة للرجال والنساء بعد انقطاع الطمث، بلغت الزيادة قرابة 30 دقيقة.

وأضاف زوريكات: "حتى مع الأخذ في الاعتبار أن المشاركين كانوا مستيقظين لفترة أطول عندما نقصت مدة نومهم، فإنهم قضوا وقتا أطول في حالة راحة مقارنة بأيام النوم الكافي".

وأشار إلى أن هذا مثير للقلق بشكل خاص، لأن نمط الحياة الخامل بحد ذاته يزيد من خطر الأمراض المزمنة.

لماذا يؤثر نقص النوم على الوزن؟

لا تزال الآلية الدقيقة قيد الدراسة، لكن الأبحاث المرتبطة بالمجموعة نفسها تقدّم أدلة. فلدى النساء المعرضات لخطر قلبي وعائي مرتفع، تسبب نفس القدر من تقييد النوم في زيادة مقاومة الأنسولين، وهي حالة تستجيب فيها الخلايا للأنسولين بشكل أقل، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وكان التأثير واضحاً بشكل خاص لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وفي تجربة أخرى، وُجد لدى الأشخاص المعرضين لأمراض القلب والأوعية الدموية، بعد تقييد بسيط للنوم، تدفق خلايا التهابية إلى القلب، وهو مؤشر مبكر على عملية التهابية.

وتلخص الباحث قائلا: "تشير جميع نتائجنا إلى أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب".