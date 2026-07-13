تمارين صينية تقلل أعراض التوتر والاكتئاب

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Psychology أن ممارسة تمارين "التاي تشي" تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر.

لل الباحثون نتائج 12 دراسة شملت 1057 طالبا وطالبة من الصين، قورنت فيها تأثيرات ممارسة تمارين "التاي تشي" والتمارين الرياضية الأخرى ونمط الحياة المعتاد على الصحة النفسية، حيث خضع البعض لجلسات تمارين "تاي تشي" مدتها بين 40 و80 دقيقة عدة مرات أسبوعيا، وتمت مراقبتهم لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 18 أسبوعا.

وأظهرت النتائج أن تمارين "التاي تشي" قللت بوضوح من أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر، وعزا الباحثون هذا التأثير إلى الجمع بين الحركات البطيئة والتنفس وتركيز الانتباه، مما يساعد في تخفيف التوتر، وتحسين تنظيم المشاعر.

كما أظهرت الدراسات أن ممارسة هذا النوع من التمارين كان له دور بتحسين جودة النوم عند البعض، لكن البيانات حول هذا الجانب كانت أقل موثوقية بسبب الاختلافات بين الدراسات.

ويرى الباحثون أن تمارين "التاي تشي" يمكن أن تكون وسيلة متاحة لدعم الصحة النفسية للطلاب، لكنهم شددوا على الحاجة إلى تجارب أكبر وأكثر دقة لتأكيد النتائج.

وكانت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Pain Research أن ممارسة رياضة "التاي تشي" تساعد بشكل فعّال في تقليل آلام أسفل الظهر المزمنة وتحسين القدرة على الحركة، كما أظهرت دراسة أخرى أن هذه التمارين تقلل القلق والتوتر عند المصابين بالخرف.