الجيش الكويتي يعلن التصدي لأهداف جوية معادية

خبرني - أعلن الجيش الكويتي اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وقال الجيش الكويتي في بيان عبر منصة "إكس"، إن القوات المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية في المجال الجوي الكويتي".

وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش أن "أي أصوات انفجارات، إن سمعت، هي نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لهجمات معادية".

ودعا الجيش الكويتي "الجميع للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف ودمر بشكل كامل مخازن الوقود وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في القاعدة الأمريكية في علي سالم بالكويت، بالإضافة إلى نظام راداري استراتيجي "إف بي إس" في قاعدة أحمد الجابر.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر إخبارية بسماع أصوات انفجارات عنيفة في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في الكويت.