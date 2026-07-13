مهاجم سويسرا: هناك نوعان للتحكيم.. واحد للأرجنتين والآخر للمنافسين

خبرني - انتقد دان ندوي أداء التحكيم بعد هزيمة سويسرا 3-1 في الأشواط الإضافية أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم، مؤكداً أن فريقه لم يحظَ بمعاملة عادلة من قبل الحكم.

تمحور الجدل حول طرد بريل إمبولو في الدقيقة 78. فبعد أن أنذر الحكم لياندرو باريديس في البداية، تدخلت تقنية الفيديو وقررت أن إمبولو قد ادعى السقوط، ليتم إلغاء القرار ومنح المهاجم السويسري بطاقة صفراء ثانية بدلاً من ذلك.

وقال ندوي ضمن مجموعة من اللاعبين والمسؤولين السويسريين الذين أبدوا غضبهم: إنه قرار أراه للمرة الأولى في كرة القدم. من الصعب تقبله.، لم يكن هناك خطأ. أن يتحول الأمر من بطاقة صفراء لهم إلى بطاقة صفراء لنا، خاصة مع كل حالات التمثيل التي حدثت من قبل... لقد كان هناك الكثير من التمثيل من جانبهم.

وأضاف: الليلة، كان هناك نوعان من التحكيم: واحد لهم وواحد لنا. من الصعب تقبل ذلك.

كما شكك مدرب سويسرا مراد ياكين في القرار، قائلاً إنه لم يفهم سبب طرد إمبولو، وأكد أن المهاجم كان "محطماً تماماً" بعد المباراة.