تقارير: مسؤول عربي صاحب قرار إلغاء عقوبة مهاجم أمريكا (المثير للجدل)

خبرني - كشفت تقارير صحفية عن هوية المسؤول الذي أصدر قرار إلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فالورين بالوغون خلال منافسات كأس العالم 2026 وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الكروية.

وذكرت صحيفة The Times أن رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإماراتي محمد الكمالي، هو من اتخذ قرار إلغاء عقوبة الإيقاف، دون علم بقية أعضاء اللجنة البالغ عددهم 17 عضوا.

وكان بالوغون تعرض للطرد خلال مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعد تدخل على المدافع طارق محارموفيتش، ليواجه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، ما كان سيحرمه من المشاركة أمام بلجيكا في الدور التالي.

إلا أن لجنة الانضباط قررت، استنادا إلى المادة 27 من اللائحة التأديبية لـ"فيفا"، استبدال عقوبة الإيقاف بفترة اختبار لمدة عام، الأمر الذي أتاح للمهاجم المشاركة في مواجهة بلجيكا.

وشارك بالوغون أساسيا في المباراة قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن المنتخب الأمريكي خسر أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، ليودع منافسات كأس العالم 2026.