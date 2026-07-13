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بعد زيارة خاصة.. الملك يعود إلى أرض الوطن
بعد زيارة خاصة.. الملك يعود إلى أرض الوطن
13 تموز 2026
08:47
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خبرني - عاد الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الاثنين.
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