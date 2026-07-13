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بعد زيارة خاصة.. الملك يعود إلى أرض الوطن

  • 13 تموز 2026
  • 08:47
بعد زيارة خاصة الملك يعود إلى أرض الوطن

خبرني - عاد الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، الاثنين.

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