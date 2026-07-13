الشيخ الحويان يستذكر شقيقه الفريق الراحل محمد سلامة الحويان

خبرني - استذكر الشيخ عبد الكريم سلامة الحويان، في الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل شقيقه المرحوم الفريق الركن محمد سلامة الحويان، مسيرة الراحل في خدمة الوطن والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مستحضراً ما قدمه من عطاء خلال سنوات خدمته العسكرية.

وقال الحويان، في منشور له، إن الثالث عشر من تموز يبقى يوماً يحمل الحزن والدعاء، مستذكراً شقيقه الراحل، وسائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأشار إلى أن الفريق الركن محمد سلامة الحويان كان من رجالات الوطن الأوفياء، وكرّس سنوات عمره في خدمة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتقلد العديد من المناصب القيادية، وكان مثالاً للإخلاص والانضباط والتفاني في أداء الواجب.

وأضاف أن الراحل ترك بصمة مشرّفة في ميادين العمل العسكري، وأسهم في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية بكل أمانة وإخلاص، كما عُرف بحسن الخلق وطيب السيرة ومحبة الناس له.

واختتم الحويان منشوره بالدعاء لشقيقه الراحل، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون".