الأردن.. أجواء صيفية عادية الاثنين وحارة الثلاثاء

خبرني- تسجل درجات الحرارة الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 39- 21، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41- 28، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 40- 27 درجة مئوية.

وترتفع الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ليسود طقس حار نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الأربعاء، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما الخميس، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.