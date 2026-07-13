تراجع التمويل يهدد استدامة المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن

خبرني - يواجه برنامج الأغذية العالمي في الأردن تحديات متزايدة نتيجة نقص التمويل، الأمر الذي انعكس على حجم المساعدات المقدمة للاجئين، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية مع استمرار الأزمات الإقليمية وتراجع التمويل الدولي.

وأظهر الموجز القطري للبرنامج الصادر في تموز الجاري أن البرنامج قدم خلال شهر حزيران الماضي مساعدات غذائية لنحو 83 ألف لاجئ داخل مخيمي الزعتري والأزرق فقط، بعد أن بقيت المساعدات المخصصة للاجئين المقيمين في المجتمعات المضيفة متوقفة منذ نيسان الماضي بسبب العجز المالي، فيما استمر تقديم الدعم داخل المخيمات بقيمة مخفضة بلغت 15 ديناراً أردنياً للفرد شهرياً، وهو ما يغطي جزءاً من الاحتياجات الغذائية الأساسية فقط، بحسب الرأي.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة التحويلات النقدية التي قدمها البرنامج خلال حزيران 1.8 مليون دولار أمريكي، بينما يحتاج إلى 24 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة لضمان استمرار عملياته الإنسانية في الأردن حتى نهاية عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا ارتفع إلى 202,743 لاجئاً منذ كانون الأول 2024 وحتى تموز 2026، في وقت لا يزال الأردن يستضيف واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، إذ يضم نحو 3.5 مليون لاجئ من جنسيات مختلفة، بينهم ما يزيد على مليوني لاجئ فلسطيني، ونحو 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم قرابة 381 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نهاية حزيران الماضي.

وفي موازاة الاستجابة الإنسانية، يواصل البرنامج الاستثمار في تعزيز الاعتماد على الذات وبناء سبل العيش، فقد واصل تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج التدريب في مخيمي الزعتري والأزرق، بمشاركة 232 لاجئاً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب التقني والمهني، بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على مصادر دخل مستدامة.

كما أظهرت نتائج التقييم تحسناً ملموساً في مستويات الدخل والقدرة على الصمود والصحة النفسية والثقة الاجتماعية لدى المشاركين، بما يعكس أثر هذه البرامج في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للاجئين.

وامتدت جهود البرنامج إلى دعم المجتمعات الأردنية المستضيفة، حيث أطلقت 35 أسرة أردنية مشاريع زراعية وغذائية ومشاريع منزلية مستدامة ضمن مبادرة قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، مع تطبيق ممارسات زراعية حديثة قادرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، مثل استخدام البيوت البلاستيكية، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وأنظمة الري الموفرة للمياه، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

ويؤكد التقرير أن استمرار برامج المساعدات الغذائية ودعم سبل العيش في الأردن سيظل مرتبطاً بتوفير التمويل اللازم، محذراً من أن اتساع فجوة التمويل قد يحد من قدرة البرنامج على تلبية الاحتياجات الأساسية لعشرات الآلاف من اللاجئين والفئات الأكثر هشاشة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والإنسانية على المملكة.