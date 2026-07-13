الصحة : مؤشرات إيجابية للمستشفى الافتراضي

أبو يقين: تقليص تحويل المرضى إلى المستشفيات المركزية

1700 مريض «عناية حثيثة» تلقوا الرعاية عن بعد

60 ألف إستشارة لمرضى غسيل الكلى و40 ألف تقرير أشعة

سد نقص الاختصاصات في المحافظات

تراجع مدة المكوث في أقسام العناية الحثيثة

بدأت نتائج المستشفى الافتراضي في الأردن بالظهور على أرض الواقع بعد أكثر من عام على إدخاله ضمن خدمات وزارة الصحة، مع مؤشرات إيجابية تشير إلى توسع الاعتماد على الطبابة عن بُعد في المستشفيات والمراكز الصحية، وتقليص انتقال المرضى من المحافظات الطرفية إلى المستشفيات المركزية، إلى جانب تسريع الخدمات التشخيصية وتحسين مؤشرات الرعاية الحرجة.

وكشف مدير مركز الصحة الرقمية في وزارة الصحة، الدكتور عماد أبو يقين، أن المستشفى الافتراضي قدم الرعاية لنحو 1700 مريض في أقسام العناية الحثيثة، وأجرى أكثر من 60 ألف استشارة مرئية ومسموعة لمرضى غسيل الكلى، كما أصدر أكثر من 40 ألف تقرير أشعة عن بُعد، بسحب الرأي.

وأكد أن هذه الخدمة أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومة الرعاية الصحية في وزارة الصحة، بعد أن انتقلت من مرحلة المشروع إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وأضاف أبو يقين أن المؤشرات أظهرت انخفاضًا في تحويل المرضى من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات المركزية، إلى جانب تراجع مدة المكوث في أقسام العناية الحثيثة وانخفاض نسب الوفيات، فضلًا عن تقليص مدة إصدار تقارير الأشعة من نحو أسبوعين سابقًا إلى أقل من 48 ساعة حاليًا، مع تسجيل ارتفاع في مستوى رضا المرضى عن الخدمة.

وأوضح أن إنشاء المستشفى الافتراضي جاء استجابة لعدة احتياجات، أبرزها النقص في بعض التخصصات الطبية، ولا سيما في المحافظات الطرفية، إضافة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة الرقمية، وتنفيذ رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في توظيف التكنولوجيا والرقمنة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن المشروع استهدف أيضًا معالجة النقص في بعض التخصصات الدقيقة التي تعاني منها الأنظمة الصحية عالميًا، مثل العناية الحثيثة، وغسيل الكلى، وبعض التخصصات الفرعية، بما يتيح وصول الخبرات الطبية إلى المرضى دون الحاجة إلى انتقالهم لمسافات طويلة.

وبيّن أبو يقين أن خدمات المستشفى الافتراضي تنقسم إلى محورين رئيسيين؛ الأول خدمات المستشفيات، وتشمل طبابة العناية الحثيثة عن بُعد، وطبابة الأشعة لإصدار التقارير الشعاعية، وطبابة غسيل الكلى، فيما يركز المحور الثاني على الرعاية الصحية الأولية، من خلال متابعة مرضى السكري والغدد الصماء وأمراض القلب في المراكز الصحية.

ولفت إلى أن الوزارة ربطت 12 مستشفى بخدمات العناية الحثيثة وغسيل الكلى عن بُعد، فيما تم ربط 19 مستشفى بخدمة إصدار تقارير الأشعة عن بُعد، موزعة على مختلف محافظات المملكة.

وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، أوضح أن المشروع بدأ بثلاثة مراكز صحية نموذجية في الأقاليم الثلاثة، هي مركز صحي الأميرة بسمة في عمان، ومركز صحي المشارع في الشمال، ومركز غور المزرعة في الأغوار الجنوبية، مع خطة للتوسع وربط 11 مركزًا صحيًا إضافيًا، بواقع مركز في كل محافظة.

وأكد أبو يقين أن الخدمة أحدثت فرقًا ملموسًا في وصول المرضى إلى الاختصاصات الدقيقة، إذ أصبح بإمكان المريض في المناطق النائية الحصول على استشارة اختصاصية في أمراض القلب أو الغدد الصماء عبر الاتصال المرئي، وربط ملفه إلكترونيًا مع نظام «حكيم»، دون الحاجة إلى المرور بسلسلة من التحويلات إلى المستشفيات المركزية.

وتابع بأن وحدات العناية الحثيثة عن بُعد تعتمد على فريق متعدد التخصصات يضم اختصاصيي عناية حثيثة، وممرضي عناية مركزة، وصيادلة سريريين، ومعالجين تنفسيين، واختصاصيي تغذية، مما أسهم في تقديم خدمات متقدمة داخل المستشفيات الطرفية، وتقليل الحاجة إلى نقل المرضى.

ووفق أبو يقين، فإن خدمة طبابة الأشعة عن بُعد أسهمت كذلك في تسريع إصدار التقارير الشعاعية، وإتاحة قراءتها من قبل اختصاصيين، بما انعكس على سرعة التشخيص وبدء العلاج، فيما وفرت خدمة غسيل الكلى عن بُعد متابعة مباشرة للمرضى عبر مكالمات مرئية، والاطلاع على نتائج فحوصاتهم دون انتظار مراجعة المستشفيات المركزية.

وشدد على أن حماية بيانات المرضى تشكل أولوية في تشغيل المنظومة، مبينًا أن جميع الخدمات ترتبط بملف المريض الإلكتروني عبر شبكة «حكيم»، وتخضع لضوابط الأمن السيبراني والأنظمة الوطنية الخاصة بحماية المعلومات، ضمن شبكة داخلية مؤمنة.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح أن الوزارة لا تزال في مرحلة دراسة التطبيقات المعتمدة عالميًا، وتجربة نماذج محدودة لتقييم أثرها قبل التوسع في استخدامها ضمن اتخاذ القرار الطبي.

ونوّه أبو يقين إلى أن تدريب الكوادر الطبية على استخدام الأنظمة الرقمية يتم بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن تجربة جائحة كورونا أسهمت في تعزيز تقبل الأطباء لتطبيقات الطبابة عن بُعد، رغم التحديات التقنية والتنظيمية التي واجهت المشروع في بداياته، والتي تم تجاوزها تدريجيًا.