قرار إسرائيلي يحوّل مستوطنة جفعات زئيف قرب القدس إلى مدينة

خبرني - وقّع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي أفي بلوت، الأحد، أمرا يقضي بتحويل مستوطنة "جفعات زئيف"، المقامة على أراض فلسطينية شمال غربي القدس، من مجلس محلي إلى مدينة رسميا، في خطوة تندرج ضمن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبتحويل المستوطنة إلى مدينة، تتوسع صلاحياتها الإدارية وتزداد مخصصاتها الحكومية، بما يتيح تسريع مشاريع البناء والتوسع العمراني واستقطاب مزيد من المستوطنين، وسط انتقادات فلسطينية ودولية لهذه السياسات.

بدورها ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن القرار جاء عقب تنسيق استمر فترة بين جهات في وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي تعليقه على هذا الإجراء، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الاستيطان، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على توسيع المستوطنات وتسوية أوضاعها القانونية.

كما أضاف أن هذه الخطوة تمثل "تعزيزا للجدار الواقي في مواجهة إقامة دولة فلسطينية"، على حد تعبيره.

ووصف رئيس بلدية "جفعات زئيف" يوسي أسراف هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية"، واعتبر أنها ستسهم في تعزيز النمو وتطوير الخدمات داخل المستوطنة التي يقطنها أكثر من 35 ألف إسرائيلي.

في مقابل ذلك، لم يصدر أي تعليق فلسطيني رسمي على القرار، لكنّ فلسطينيين يرون أن مثل هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لفرض وقائع على الأرض، عبر توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، بما يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص حل الدولتين.

وتقدّر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وجود نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى نحو 250 ألفا في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية.