محمود الطيب  .. كل عام وأنت بألف خير

خبرني - من الأهل والأصدقاء والأحباب، نبعث إليك أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد ميلادك التاسع والأربعين.

يا محمود الطيب، يا صاحب القلب الطيب والخلق الكريم، نسأل الله أن يجعل عامك الجديد مليئًا بالصحة والسعادة والنجاح، وأن يحقق لك كل ما تتمنى، ويبارك في عمرك ورزقك، ويديم عليك محبة من حولك.

49 عامًا من العطاء والمحبة والأثر الجميل، ونسأل الله أن تكون سنواتك القادمة أجمل وأهنأ، مليئة بالفرح والطمأنينة والإنجازات.

كل عام وأنت بخير، وكل عام وابتسامتك لا تفارق وجهك، وعقبال 100 سنة في سعادة وصحة وعافية، وبين أهلك وأصدقائك وأحبابك الذين يعتزون بك ويفخرون بمعرفتك

