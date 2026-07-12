لاعبو فرنسا رداً على يامال: لا نخشى إسبانيا.. ويمكنه قول ما يشاء

خبرني - قال المدافع إبراهيما كوناتي الأحد إن فرنسا لا تخشى إسبانيا قبل مواجهتهما في نصف نهائي كأس العالم يوم الثلاثاء، لكنها تدرك جودة منافستها وقوة خط دفاعها الذي يقترب من المثالية.

واستقبلت إسبانيا هدفاً واحداً فقط طوال البطولة في طريقها إلى المربع الذهبي، في سعيها للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية.

وتعرف فرنسا، بطلة العالم عام 2018 ووصيفة النسخة التالية بعد أربع سنوات، المنتخب الإسباني جيداً، بعدما خسرت أمامه في نصف نهائي بطولة أوروبا 2024، وكذلك في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وقال قلب الدفاع الفرنسي كوناتي في مؤتمر صحافي: لا يمكنك أن تخشى أحداً. سنستعد الآن بأفضل طريقة ممكنة، ونأمل أن تكون النتيجة في صالحنا في النهاية.

وأضاف كوناتي، الذي شارك لفترة قصيرة بديلاً في الفوز على النرويج في المباراة الأخيرة بدور المجموعات: إسبانيا فريق استثنائي ويمتلك الكثير من الجودة الفردية، لذلك لن نركز على لاعب واحد فقط، رغم أن لامين يامال لاعب رائع.

وعن تصريحات لامين يامال التي قال فيها إن فرنسا عليها أن تخشى إسبانيا أجاب: نحن لا نستمع إلى ما يقال. يجب ألا نخشى أحداً، وأن نحافظ على تواضعنا وألا نقع في هذا الفخ. يمكنه أن يقول ما يشاء.

وكان دايو أوباميكانو وويليام ساليبا خياري فرنسا الأساسيين في قلب الدفاع، بينما يسعى المنتخب المرشح للقب إلى بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الخامسة.

وبلغ المنتخب الفرنسي أربعة من آخر سبعة نهائيات لكأس العالم، وإذا تأهل إلى المباراة النهائية المقررة في نيويورك يوم 19 يوليو، فسيواصل مقارنته بألمانيا الغربية، التي تُعد واحدة من أبرز منتخبات البطولات، بعدما بلغت أربعة نهائيات بين عامي 1974 و1990.

لكن كوناتي أكد أن الفرنسيين لا يشغلون أنفسهم بما قد يحدث. مضيفاً: نحافظ على تواضعنا، ولن نقع في هذا الفخ.

وسيتعين على فرنسا إيجاد طريقة لاختراق أقوى خط دفاع في كأس العالم الحالية، إلى جانب الحد قدر الإمكان من انطلاقات لامين يامال على الأطراف.

وقال قلب الدفاع الفرنسي الآخر ماكسنس لاكروا: لن أقول إننا نخشى إسبانيا، لكننا ندرك جودتها. لقد فازت بكل مبارياتها باستثناء التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر في دور المجموعات، ولذلك نحترمها. لديها لاعبون أصحاب جودة عالية، لكننا نريد الفوز.

ويأتي الجناح الإسباني لامين يامال على رأس قائمة مصادر الخطورة، بعدما نال إشادة مدربه بفضل قدرته على إشغال مدافعي المنافسين وفتح المساحات أمام زملائه.

وختم لاكروا: سندافع جيداً وبأفضل طريقة ممكنة. لامين لاعب رائع، وقد أثبت قدرته على إلحاق الضرر بالمنافسين في كأس العالم. سنقوم بالعمل المطلوب.