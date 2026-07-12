الأمم المتحدة تحث إيران والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات

خبرني - حثت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، كلاً من إيران والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات بشكل عاجل، ومعالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعرب غوتيريش حسب بيان أممي عن القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز، وشنتها الولايات المتحدة على إيران، والهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة.

وأكد ضرورة "توقف جميع هذه الهجمات" داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من إجراءات التصعيد، واتخاذ خطوات فورية لخفض التوتر.

وحذر غوتيريش من أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستكون لها عواقب كارثية على شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين، وعلى الاقتصاد العالم مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.