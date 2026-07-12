رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار العدوان الإيراني على الأردن ودول خليجية

خبرني - أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- استمرار العدوان الإيراني الآثم على الأردن، قطر، والكويت، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، واستهداف السفن التجارية، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حسن الجوار.

وجددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان، اليوم الأحد، التنديد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.