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  • أصالة تتحدث بجرأة عن عمليات التجميل: «عملت تريليون عملية»

أصالة تتحدث بجرأة عن عمليات التجميل: «عملت تريليون عملية»

  • 12 تموز 2026
  • 21:48
أصالة تتحدث بجرأة عن عمليات التجميل عملت تريليون عملية

خبرني - أثارت الفنانة أصالة حالة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الصريحة بشأن خضوعها لعدد كبير من عمليات التجميل.

وفي تصريحات على هامش حفلها الذي أحيته في الأردن، أكدت أصالة أنها لم تتردد في اللجوء إلى مختلف الإجراءات التجميلية للحفاظ على مظهرها، مشيرة إلى أنها خضعت لعدد كبير من العمليات وحقن التجميل على مدار السنوات.

وقالت أصالة: "عملت تريليون عملية، ومن 2000 إلى 7000 إبرة، وعندي إصرار وعزيمة، وبدي ألعب رياضة وبدي أصغر. غير الرياضة عملت تريليون عملية، ما في شيء ما عملته لأضل حلوة ليكم وليا، وأنا هيك بدي ضل"، مؤكدة أن اهتمامها بمظهرها يأتي بدافع شخصي ورغبتها في الحفاظ على شبابها.

وعلى صعيد نشاطها الفني، طرحت أصالة مؤخرًا دويتو غنائيًا بعنوان "زي زمان" بمشاركة الفنان أحمد سعد، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان محمد الصياد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وحققت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها على المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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