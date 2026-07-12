وزارة الأشغال: بدء صيانة طريق الكرك - الأغوار

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الكرك - الأغوار (الخرزة)، بطول 3.5 كيلو متر للمناطق الأكثر تضرراً، اعتباراً من صباح يوم غدٍ الاثنين.

​وتأتي هذه الأعمال وفق بيان للوزارة الأحد، ضمن مشروع صيانة عدة طرق رئيسية في إقليم الجنوب، الذي يشمل: (الكرك - القطرانة)، (الرصيف الملوكي)، و(طريق البادية)، إضافة إلى إنشاء طريق (كثربا - الأغوار) بطول 4 كيلومترات.

​وقالت الوزارة، إن زمن تنفيذ المشروع يبلغ (300) يوم، بكلفة تقديرية تقارب (4) ملايين دينار، وتشمل الأعمال كشط طبقات الإسفلت القائمة، وإعادة تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة وترقيعات، وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية، وحمايات المنشآت المائية، وأعمال تصريف مياه الأمطار؛ وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

​وفيما يتعلق بتحويلات السير، سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة السير والدوريات الخارجية، ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة؛ من خلال العمل على مراحل متتابعة واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة، علماً أن الأعمال ستنفذ نهاراً من السادسة صباحاً ولغاية السادسة مساءً.

​يُذكر أن هذا العطاء يشمل عدة طرق رئيسية في إقليم الجنوب، حيث أنهت الوزارة أخيراً أعمال الصيانة المقررة على طريق (الكرك - القطرانة)، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

​ودعت الوزارة، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية في مواقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة وإدارة السير والدوريات الخارجية، واتباع أسس القيادة الآمنة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين، وضماناً لإنجاز الأعمال ضمن المدد الزمنية المحددة.