دراسة علمية.. البشر لا ينتجون خلايا الدم مثل الفئران

خبرني - اكتشاف جديد حول تكوين الدم لدى البشر يعيد تقييم نتائج اعتمدت عليها الأبحاث الطبية لسنوات طويلة، بعد رصد اختلاف جوهري بين الإنسان والفئران في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

خلايا الدم الحمراء لدى الإنسان تتشكل بآلية مختلفة عما يحدث لدى الفئران، وفق دراسة حديثة استخدمت تقنيات تصوير متقدمة لرصد مراحل تكوين هذه الخلايا داخل الجسم، في نتائج قد تنعكس على فهم الأمراض المرتبطة بالدم وتطوير وسائل العلاج مستقبلاً.



توصل فريق من الباحثين إلى أن عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان تتم بطريقة تختلف عن التصورات العلمية السائدة منذ عقود، والتي استندت بصورة كبيرة إلى الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، ولا سيما الفئران.

وقال قائد فريق الدراسة الدكتور بنج جي، من كلية فاينبرج للطب بجامعة نورثوسترن في مدينة شيكاغو الأمريكية، إن النتائج الجديدة تعيد النظر في افتراضات علمية استمرت لسنوات طويلة، واعتمدت بشكل رئيسي على الأبحاث الحيوانية.

واستخدم الباحثون تقنيات مجهرية حديثة ومتطورة لرصد ما يعرف باسم "جزر الخلايا الحمراء" بصورة مباشرة، وهي التكوينات التي كان يُعتقد منذ سنوات أنها تعمل بمثابة بيئة تنمو وتنضج داخلها خلايا الدم الحمراء.

وأوضح جي، في بيان رسمي، أن الفهم العلمي لهذه التكوينات خلال العقود الماضية استند بصورة شبه كاملة إلى الدراسات المنفذة على الفئران، مشيراً إلى أن غالبية التجارب السابقة اعتمدت على عزل الخلايا ودراستها في بيئات ثنائية الأبعاد، وهو ما أدى إلى فقدان التنظيم الطبيعي لتلك الخلايا داخل الجسم.

وأضاف أن الدراسة الجديدة نجحت في الحفاظ على البنية الطبيعية لـ"جزر كرات الدم الحمراء"، الأمر الذي أتاح للباحثين إجراء مقارنة مباشرة بين العينات البشرية وعينات الفئران في ظروف أقرب إلى الواقع البيولوجي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تكوين "جزر خلايا الدم الحمراء" لدى الفئران يتم حول خلية بالعة متخصصة، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء يمثل أحد خطوط الدفاع الأولى في الجهاز المناعي، وتتمثل مهمتها الأساسية في البحث عن البكتيريا والفيروسات والخلايا الميتة وابتلاعها والتخلص منها.

كما تمتاز هذه الخلية بوجود البروتين المعروف باسم "سي.1.كيو"، والذي يوجد في مركز تجمعات خلايا الدم الحمراء النامية، ويساعد في إزالة بقايا الخلايا التالفة خلال مراحل التكوين.

أما لدى البشر، فقد توصل الباحثون إلى نتيجة مختلفة تماماً، إذ لا توجد خلية مركزية تنظم عملية تكوين خلايا الدم الحمراء أو تتحكم في تجمعها.

وقال جي: "في البشر، تتجمع خلايا الدم الحمراء بصورة ذاتية دون الحاجة إلى وجود خلية بالعة مركزية، وهو ما يتعارض مع الاعتقاد السائد منذ سنوات بأن تكوين الدم لدى الإنسان يطابق ما يحدث لدى الفئران".

وأشار الباحثون، في تقريرهم المنشور في دورية "سيل" العلمية، إلى أن هذا الاكتشاف يمثل تحولاً مهماً في فهم كيفية إنتاج الجسم لأكثر أنواع الخلايا وفرة داخله.

وأضاف جي: "تعتمد نسبة كبيرة من أبحاث الطب الحيوي على نماذج الفئران، وإذا كان النظام البيولوجي الأساسي مختلفاً بين الإنسان وهذه النماذج، فإن ذلك ينعكس بصورة مباشرة على فهم آليات الأمراض وطرق تطوير العلاجات الجديدة".

كما تطرح النتائج الجديدة تساؤلات إضافية حول الكيفية التي يعوض بها الجسم البشري غياب الخلايا البالعة المركزية، خاصة أن هذه الخلايا تؤدي لدى الفئران دوراً محورياً في التخلص من النوى التي يتم لفظها أثناء نضوج خلايا الدم الحمراء.

وأكد قائد الدراسة أن الأبحاث المقبلة ستركز على الإجابة عن هذه التساؤلات، إلى جانب دراسة آليات تكوين الدم لدى الإنسان بصورة أكثر تفصيلاً ودقة.