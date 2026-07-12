أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول مضيق هرمز

خبرني - شنت الولايات المتحدة، الأحد، عدة ضربات على منظومات صواريخ ودفاع جوي إيرانية، واستهدفت زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري بمواقع متفرقة حول مضيق هرمز، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي.

وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني الأحد، بسقوط أكثر من 10 مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي، مع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت 11 تموز إعادة إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن حتى إشعار آخر.

وضربات الثلاثاء 7 تموز 2026، هي الأولى التي تشنها القوات الأميركية على إيران منذ سلسلة الغارات الجوية أواخر الشهر الماضي التي أعلنت واشنطن أنها جاءت ردا على هجمات شنتها طهران على سفن تجارية.

ويبقى مضيق هرمز عامل توتر أساسيا في النزاع الذي انفجر في 28 شباط مع بدء ضربات أميركية إسرائيلية على طهران.

وتؤكد إيران، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور فيه من دون رسوم أو رقابة إيرانية. وتهدّد طهران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من المسار الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه قبالة سواحلها بالاستهداف.

ومنحت السيطرة على المضيق، الذي كان يمر منه خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، إيران نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.