تحذير رسمي من عبوات مقلدة لدواء شهير في مصر

خبرني - أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرا عاجلا من تداول عبوات مغشوشة لقطرة عين مرطبة شهيرة وأمرت بوقف تداولها وسحبها الفوري من الأسواق، بعد التأكد من أنها مقلدة ومجهولة المصدر.

وأوضحت الهيئة، في منشور رسمي صادر ضمن منشورات "الغش التجاري" لعام 2026، أن التحذير يقتصر على التشغيلة رقم (171DU3) من قطرة العين المرطبة "Systane Lubricating Eye Drops"، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لتداولها، مع ضبط وتحريز جميع العبوات التي تحمل هذا الرقم داخل الأسواق والمنشآت الصيدلية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء عقب إفادة رسمية من الشركة المنتجة للمستحضر الأصلي، أكدت فيها أن العبوات التي تحمل بيانات هذه التشغيلة لا تعود إليها ولم يتم تصنيعها أو إنتاجها بمعرفتها، ما يؤكد أنها منتجات مقلدة.

وصنفت هيئة الدواء هذا التحذير ضمن الفئة الأولى، وهي أعلى درجات التحذير الخاصة بالغش الدوائي، نظرا لأن المستحضر مخصص للاستخدام المباشر في العين، الأمر الذي قد يشكل خطرا على صحة المستخدمين إذا كان مجهول المصدر أو غير مطابق للمواصفات.

ودعت الهيئة المواطنين والصيادلة ومقدمي الرعاية الصحية إلى توخي الحذر، والإبلاغ فورا في حال الاشتباه في أي عبوة من التشغيلة المشار إليها، وذلك من خلال الخط الساخن 15301 أو عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذا التحذير يقتصر على التشغيلة رقم (171DU3) فقط ولا يشمل المستحضر الأصلي أو باقي التشغيلات المتداولة بصورة قانونية في الأسواق.

وتنفذ هيئة الدواء المصرية بصورة دورية حملات رقابية لمكافحة تداول الأدوية المغشوشة أو المهربة أو مجهولة المصدر، بالتعاون مع الشركات المنتجة والأجهزة الرقابية، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان توافر مستحضرات دوائية مطابقة لمعايير الجودة والسلامة.

وتعد قطرات العين من أكثر المستحضرات الدوائية حساسية، إذ إن استخدام عبوات مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل التهابات العين، أو تهيج القرنية، أو تراجع كفاءة العلاج.