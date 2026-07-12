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  • بعد إخلاء سبيله في لبنان.. أول ظهور لفضل شاكر أثناء قص شعره

بعد إخلاء سبيله في لبنان.. أول ظهور لفضل شاكر أثناء قص شعره

  • 12 تموز 2026
  • 20:06
بعد إخلاء سبيله في لبنان أول ظهور لفضل شاكر أثناء قص شعره

خبرني - وثق مقطع مصور الظهور الأول للفنان اللبناني فضل شاكر عقب قرار إخلاء سبيله، حيث ظهر خلال زيارة لأحد محال الحلاقة بعد أيام من خروجه.

وأظهر الفيديو الفنان اللبناني فضل شاكر أثناء قيامه بقص شعره داخل أحد محال الحلاقة، بعد فترة طويلة قضاها رهن الاحتجاز وخلال مراحل المحاكمة التي خضع لها خلال السنوات الماضية.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد أصدرت، قبل أيام، قراراً بالموافقة على طلب إخلاء سبيل فضل شاكر، عقب دراسة الطلب المقدم من وكيلته القانونية، والذي استند إلى وضعه الصحي والحاجة إلى استكمال علاجه خارج مكان الاحتجاز.

وتقدمت محامية الفنان اللبناني الدكتورة أماتا مبارك بطلب رسمي إلى المحكمة لإخلاء سبيل موكلها، استناداً إلى حالته الصحية، مع تقديم تعهد بحضوره جميع الجلسات القضائية المقررة وعدم مغادرته الأراضي اللبنانية طوال فترة نظر القضية.

وأشار متابعون للملف إلى أن من بين العوامل التي دعمت موقف الفنان اللبناني خلال الإجراءات القضائية، قيامه بتسليم نفسه للسلطات المختصة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل الإفراج والإجراءات المرتبطة به عبر المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر خلال الفترة المقبلة.

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