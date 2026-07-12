بعد إعلان انفصالها.. من هو زوج الإعلامية المصرية أميرة بدر؟

خبرني - تزامن إعلان انفصال الإعلامية المصرية أميرة بدر عن زوجها مع تجدد الاهتمام بحياتها الأسرية.

وعادت أميرة بدر إلى واجهة الاهتمام، بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتجدد البحث عن هويته، إلى جانب أبرز المحطات في حياتها الشخصية والإعلامية.

بحسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية، فإن زوج الإعلامية أميرة بدر هو رجل الأعمال المصري عمرو بدر، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في مجال المجتمعات العمرانية والتطوير العقاري.

وتصدرت أميرة بدر مؤشرات البحث على موقع "غوغل" ومنصات التواصل الاجتماعي عقب إعلانها الانفصال، بعد أن نشرت رسالة مقتضبة عبر حساباتها الرسمية أعلنت فيها انتهاء العلاقة الزوجية. وكتبت أميرة بدر: "تم الانفصال.. أتمنى له الخير"، من دون أن تتطرق إلى أسباب الانفصال أو تكشف أي تفاصيل إضافية بشأن القرار.

أبرز المعلومات عن أميرة بدر

كانت أميرة بدر متزوجة من رجل الأعمال عمرو بدر قبل إعلان انفصالهما مؤخرًا، ولديها ثلاثة أبناء، هم ابنتان وابن. وتقدم برنامج "أسرار"، الذي يُعرض عبر شاشة "النهار" خلال شهر رمضان، كما بدأت مشوارها الإعلامي من خلال تقديم البرامج الفنية والحوارية على قنوات فضائية مصرية وعربية.

وسبق أن غيرت لون شعرها بعد تكرار تشبيهها بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم، وقالت في وقت سابق إن نانسي عجرم تشبهها. كما تعرض برنامجها على قناة "الحياة" للإيقاف، وفق تصريحات سابقة، بسبب تدخل أحد الإعلاميين الكبار.

ومن أبرز البرامج التي قدمتها: "أسرار"، و"ملفات"، و"الترابيزة"، إلى جانب بودكاست "مع أميرة بدر"، الذي توقف لاحقًا عن الاستمرار. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بحذف فقرات من إحدى حلقات بودكاست "مع أميرة بدر"، التي تناولت موضوع الإدمان.