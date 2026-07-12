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مسؤول ايراني كبير: بلادنا لا تزال في حالة حرب

  • 12 تموز 2026
  • 19:19
مسؤول ايراني كبير بلادنا لا تزال في حالة حرب

خبرني -  قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني"بلادنا لا تزال في حالة حرب وعلى كافة الأجهزة الحفاظ على جاهزيتها".

واضاف"العدو يسعى لإحداث خلاف بين الشعب والمسؤولين ووحدتنا أهم عنصر بمواجهة الضغوط".

وقال أن "إيران ستدير مضيق هرمز، سواء مع عمان أو بدونها".

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية ان عراقجي أدان خلال لقاء بالمبعوث الأممي الخاص إلى لبنان الهجمات الأمريكية غير القانونية المتكررة على إيران.

واضافت ان عراقجي أدان انتهاك واشنطن الاتفاقيات بشن مضيق هرمز واستمرار العدوان العسكري والأعمال الإرهابية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان.

وقالت ان عراقجي حمّل النظام الأمريكي مسؤولية العواقب الوخيمة لهذا التصعيد.

وتابعت "عراقجي شدد على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة موقفاً حازماً وواضحاً في إدانة العدوان الأمريكي وعراقجي أكد على استمرار دعم إيران الشامل للشعب اللبناني ووحدة أراضي هذا البلد وسيادته الوطنية".

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