ترمب: مضيق هرمز مفتوح

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إن مضيق هرمز مفتوح.

وأشار الرئيس الأمريكي خلال تصريح آخر الأحد لشبكة سي إن إن إلى أن بلاده وجهت ضربات "قوية جدا" لإيران خلال الليل السبت الأحد.

وقال ترمب: "وجهنا إليهم ضربة قوية للغاية الليلة الماضية"، مضيفا أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى "اتفاق" السبت، وتابع "كانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين، استهدفوا سفينة بطائرة مسيّرة. هؤلاء الناس يعانون خللا ما".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في أعقاب هجمات أمريكية على مواقع في إيران غلق المضيق أمام حركة الملاحة.

وكان ترمب قد أنذر إيران بضرورة إصدار بيان لتأكيد حرية الملاحة في المضيق الحيوي لأمن الطاقة.

والتقى وفد إيراني في مسقط بمسؤولي سلطة عمان لبحث فتح مسارات في مضيق هرمز، لكن المفاوضات لم تحقق اختراق.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت القيادة المركزية الأميركية أنّ حركة الملاحة "تسير بشكل طبيعي" عبر مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن وأن قواتها "متمركزة ومستعدة" لضمان حرية الملاحة بالمضيق.

جاء ذلك بعد يوم من تبادل إطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية، وإعلان إيران إغلاقها هذا الممر المائي الحيوي.