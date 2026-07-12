الغذاء والدواء: عقوبات مغلظة تصل إلى سحب تراخيص المنشآت المتسببة بحالات تسمم غذائية

خبرني - أكدت مديرة مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ردينة بطارسة،الأحد، أن المؤسسة لا تتهاون مع أي منشأة غذائية تتسبب في إلحاق الضرر بصحة المواطنين، مشددة على أن العقوبات في حالات التسمم الغذائي مغلظة، وقد تصل إلى سحب ترخيص المنشأة نهائياً.

وقالت بطارسة في تصريحات لقناة "المملكة"، تعقيبا على حادثة التسمم الغذائي السابقة التي طالت 138 شخصاً في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، إن فرق الرقابة اتخذت إجراءات مشددة شملت الإغلاق الاحترازي للمطعم المشتبه به، وأخذ عينات موسعة من المواد الغذائية المتداولة داخله ومن المصابين، بانتظار التقارير المخبرية النهائية للإعلان عن الأسباب الرسمية.

وأوضحت بطارسة أن المطاعم التي تقدم وجبات مثل الشاورما، أو تلك التي تعتمد على مشتقات الألبان، تُصنف لدى المؤسسة بأنها منشآت "عالية الخطورة" نظراً لحاجتها الماسة لتدابير صحية صارمة ، لا سيما مع الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة الصيف وزيادة إقبال المواطنين على المطاعم.

وبينت بطارسة آلية عمل نظام "الرقابة الذاتية" في المطاعم بحيث توثق التدابير الصحية في سجلات يطلع عليها مراقب مؤسسة الغذاء والدواء عند زيارة هذه المطاعم.

وطمأنت مديرة مديرية الغذاء المواطنين بأن حالات التسمم المرصودة محدودة، وضمن النسب المنطقية والمتوقعة مقارنة بحجم القطاع الغذائي في الأردن، الذي يضم نحو 70 ألف منشأة غذائية تخضع لرقابة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وكشفت بطارسة أن فرق الرقابة نفذت قرابة 36 ألف جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن نسبة المخالفات الحرجة التي استدعت الإغلاق أو الإيقاف عن العمل لم تتجاوز 1% إلى 2% من إجمالي الجولات، مما يثبت التزام الغالبية العظمى من أصحاب المنشآت بالضوابط والتعليمات الصادرة تجنبا للمساءلة القانونية.



وتتلقى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ملاحظات وشكاوي واستفسارات المواطنين على مدار الساعه ويتم متابعتها جميعها من قبل المديريات المعنية عبر الأرقام التالية:



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