" البيت العربي يواصل فعاليات مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي في مكتبات أمانة عمان."

خبرني - واصل منتدى البيت العربي الثقافي تنفيذ نشاطات مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي التي تديرها الأديبة ميرنا حتقوة بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى، بدعم من مؤسسة أبو عواد الثقافية، والرواد للنشر والتوزيع،بالإضافة الى رحيق الورد للمياه،ودرويش إلكترونكس،

في إطار شراكة ثقافية ومجتمعية تسعى إلى دعم المبادرات النوعية التي تخدم الثقافة والطفولة والمجتمع. وذلك من خلال سلسلة أنشطة ثقافية توعوية موجهة للأطفال أقيمت في عدد من المكتبات العامة التابعة لأمانة عمان الكبرى بالتنسيق مع ربا زوانه رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في دائرة المكتبات ومها البرايسة من دائرة المكتبات

بهدف تعزيز علاقة الأطفال بالكتاب والمكتبة وتنمية وعيهم الثقافي والمعرفي والوطني.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة يوم الأحد الموافق 05.07.2026 في مكتبة أبو علندا حيث قاد فريق المبادرة الشاعر عادل الخطيب بمشاركة إيمان الحنيطي و إبراهيم سمحان وافتتح الخطيب اللقاء بكلمة رحب فيها بالحضور والأطفال موجها الشكر إلى الجهات الداعمة للمبادرة وهي وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة محمود أبو عواد الثقافية وشركة درويش إلكترونكس ورواق الورد للمياه.

وتحدث الخطيب خلال اللقاء عن أهمية السردية الأردنية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال مقدما الفكرة بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمارهم ويحفزهم على القراءة والمعرفة والانتماء للمكان والذاكرة الوطنية فيما قدمت الأستاذة إيمان الحنيطي قصة للأطفال لاقت تفاعلا واضحا وأسهمت في خلق أجواء ممتعة داخل المكتبة.

وتواصلت فعاليات المبادرة يوم الثلاثاء الموافق 07.07.2026 في مكتبة وحديقة مؤتة بمنطقة القويسمة حيث شارك في النشاط إلى جانب الشاعر عادل الخطيب كل من الدكتورة مرام أبو النادي من منتدى المستقبل الثقافي والإعلامية حلا شعبان واإبراهيم سمحان وذلك بحضور فريق المكتبة وعدد من أعضاء مركز خريبة السوق الثقافي وجمع من الأطفال.

وأكد الخطيب في كلمته أهمية المكتبات العامة في بناء جيل قارئ ومثقف ومبدع مبينا أن هذه المبادرة تسعى إلى جعل المكتبة مساحة قريبة من الطفل ومفتوحة أمام الخيال والمعرفة كما شدد على أهمية السردية الأردنية في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء لدى الناشئة.

وقدمت الدكتورة مرام أبو النادي قصة توعوية هادفة للأطفال أعقبتها مسابقة ثقافية تفاعل معها المشاركون بشكل لافت في أجواء اتسمت بالحيوية والفرح والمعرفة.

كما واصل منتدى البيت العربي الثقافي فعاليات المبادرة يوم الخميس الموافق 09.07.2026 من خلال نشاط ثقافي وتوعوي أقيم في مكتبة الأميرة بديعة بمنطقة القويسمة بحضور عدد من الأطفال وذويهم حيث افتتح الشاعر عادل الخطيب اللقاء مرحبا بالحضور ومقدما تعريفا بالمبادرة وأهدافها الرامية إلى تشجيع الأطفال على القراءة وحسن استخدام المكتبات العامة والمحافظة على الكتب والاستفادة من مرافق المكتبة في البحث والمعرفة.

وتضمن اللقاء شرحا مبسطا حول السردية الأردنية قدمه الخطيب بأسلوب قريب من الأطفال ويعزز لديهم الاعتزاز بالوطن فيما شاركت الأديبة رجاء عبد الهادي بتقديم قصة للأطفال حملت مضامين تربوية هادفة إلى جانب مسابقة تفاعلية لاختبار القدرات العامة شهدت مشاركة واسعة وحماسا من الأطفال.

وفي ختام الفعاليات الثلاث تم تقديم الضيافة للأطفال والحضور والتقاط الصور التذكارية مع فرق المكتبات وفريق المبادرة وسط أجواء عكست أهمية هذا النوع من البرامج الثقافية في خلق بيئة آمنة ومحفزة للأطفال وربطهم بالمكتبات العامة بوصفها فضاء للقراءة والتعلم والإبداع.

وقال رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة: أن البيت العربي يسعى دوما لترسيخ الثقافة الاردنية في كافة أنحاء المملكة وذلك من خلال البرامج والمبادرات التنموية التى تعنى بجميع الفئات العمرية.. مما يحقق تنميه ثقافيه واضحه تنعكس ايجابا على الساحة الوطنية وعلى الحراك الثقافي .ومبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي هي إحدى المبادرات التي نجحت بفضل فريقها المتميز الذي عمل ويعمل بجد من أجل جيل محب للقراءة