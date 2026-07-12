أسرة عبدالحليم حافظ تكشف حقيقة قرابة محمد شبانة

خبرني - أصدرت أسرة الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ بيانًا حادًا نفت فيه بشكل قاطع وجود أي صلة قرابة بينها وبين شخص يدعى محمد علي شبانة.

وأكدت الأسرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الادعاءات المتداولة بشأن انتماء محمد علي شبانة لعائلة عبد الحليم حافظ لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الفنان الراحل كان لديه شقيق يُدعى علي، لكنه توفي بعد ثلاثة أيام فقط من ولادته، وهو ما ينفي تمامًا صحة تلك المزاعم.

انتقادات واتهامات

كما وجهت الأسرة انتقادات إلى المنتج الذي يتعاون مع المطرب، متهمة إياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة صوته، بهدف تحقيق أرباح مادية، مؤكدة أن ما يُقدَّم للجمهور لا يعكس أداءً صوتيًا حقيقيًا.

ودعت أسرة عبد الحليم حافظ جمهور العندليب إلى عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات، ومقاطعة كل من يستغل اسم الفنان الراحل أو يدعي الانتماء إلى عائلته دون أي مستندات تثبت ذلك.

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد أنها لا تعترض على غناء أعمال عبد الحليم حافظ أو تقديم أعمال فنية جديدة، لكنها ترفض استغلال اسم العائلة أو الادعاء بوجود صلة قرابة مع الفنان الراحل من أجل تحقيق مكاسب مادية.