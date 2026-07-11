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  • تحذيرات علمية من تراجع غير مسبوق.. هل يواجه العالم أزمة خصوبة الرجال؟

تحذيرات علمية من تراجع غير مسبوق.. هل يواجه العالم أزمة خصوبة الرجال؟

  • 11 تموز 2026
  • 17:09
تحذيرات علمية من تراجع غير مسبوق هل يواجه العالم أزمة خصوبة الرجال

خبرني - يثير الانخفاض المستمر في خصوبة الرجال قلقًا متزايدًا بين العلماء، مع تزايد الأدلة التي تشير إلى تراجع عدد الحيوانات المنوية وجودتها في العديد من دول العالم. وبينما لا يزال الجدل قائمًا بشأن حجم المشكلة وأسبابها، يتفق الباحثون على أن الظاهرة تستحق اهتمامًا علميًا وصحيًا متزايدًا.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن عددًا من الدراسات الحديثة يشير إلى انخفاض ملحوظ في تركيز الحيوانات المنوية خلال العقود الماضية، وهو ما دفع بعض الباحثين إلى التحذير من أزمة محتملة في الصحة الإنجابية للرجال، أطلق عليها البعض اسم "سبيرماجدون" (Spermageddon).

وتستند هذه المخاوف إلى أبحاث قادتها البروفيسورة شانا سوان، التي رصدت تراجعًا كبيرًا في متوسط عدد الحيوانات المنوية عالميًا، بينما يؤكد باحثون آخرون، من بينهم البروفيسور آلان باسي، أن الانخفاض حقيقي، لكنه لا يعني بالضرورة أن البشرية تتجه نحو العقم، داعين إلى التعامل مع النتائج بحذر بعيدًا عن المبالغة.

ويشير الخبراء إلى أن أسباب هذا التراجع قد تكون متعددة، وتشمل التعرض للمواد الكيميائية المسببة لاختلال الهرمونات، والسمنة، والتدخين، والتوتر المزمن، وقلة النشاط البدني، إضافةً إلى عوامل بيئية مرتبطة بالتلوث. ومع ذلك، لا يزال تحديد السبب الرئيس بحاجة إلى مزيد من الدراسات. 

وأكد اختصاصيون أن تحسين نمط الحياة قد يسهم في دعم الصحة الإنجابية، من خلال الحفاظ على وزن صحي، والامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة، والحد من التعرض للملوثات كلما أمكن.

وتخلص الدراسات إلى أن القضية لا تتعلق بالخصوبة وحدها، بل قد تكون مؤشرًا على تراجع أوسع في صحة الرجال، ما يجعل مواصلة الأبحاث والاستثمار في الوقاية أمرًا ضروريًا لفهم أبعاد هذه الظاهرة والتعامل معها بفاعلية.

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