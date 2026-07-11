زين ترعى سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2026

خبرني - جدّدت شركة زين الأردن دعمها لرياضة السيارات في المملكة من خلال رعايتها لسباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان –الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات تسلّق المرتفعات-، والذي تنظّمه الأردنية لرياضة السيارات سنوياً، وانطلقت فعالياته يوم الجمعة في منطقة الرمان بمحافظة جرش، بمشاركة 26 متسابقاً من الأردن وفلسطين ولبنان والسعودية.

وتأتي رعاية زين لهذا الحدث في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الأردنية لرياضة السيارات، والتي تحرص من خلالها على رعاية فعاليات وبطولات رياضة السيارات التي يتم تنظيمها في المملكة على مدار العام، لتعزيز حضور الأردن على خارطة رياضة المحركات إقليمياً، وتعزيز مكانتها كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم المواهب الأردنية وإتاحة الفرصة أمامها للمنافسة في بطولات تُقام وفق أعلى المعايير التنظيمية، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي من خلال الترويج لأبرز المناطق السياحية والطبيعية التي تحتضن هذه الفعاليات.

وشهد السباق منافسات بين المشاركين على مسار بلغ طوله 3000 متر يتكون من ثلاث جولات، وسط حضور جماهيري من عشاق رياضة السيارات، حيث يُعد سباق تسلق مرتفع الرمان من أبرز جولات بطولة الأردن لتسلق الهضبات وأكثرها تحدياً لما يتميز به من مسار فني ومنعطفات تتطلب مهارات قيادة عالية.