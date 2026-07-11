دعم نتنياهو للأرجنتين أمام مصر في المونديال ليس لميسي بل لميلي

خبرني - أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لمنتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم موجة غضب عارمة في الشارع المصري.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الربط الذي تداوله رواد التواصل الاجتماعي بين هذا التصريح والهزيمة المثيرة للجدل التي أقصت الفراعنة من المونديال.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن على الهواء أنه يريد أن يفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2026 مما أثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تزامن هذا التصريح تقريبا مع الفوز المثير للجدل للأرجنتين على مصر.

وخلال محادثة في بودكاست مع الإعلامي الإسرائيلي بن باروخ قال نتنياهو إن دعمه للأرجنتين نابع أساسا من رئيس الأرجنتين خافيير ميلي وليس من قائد المنتخب ليونيل ميسي.

وأضاف الموقع الإخباري العبري أن نتنياهو سأل المضيف هل تعرف لماذا أبحث عن الأرجنتين في كأس العالم وعندما رد المضيف ميسي أجاب رئيس الوزراء لا قبل ميسي ميلي إنه نجم سوبر ستار وتابع موضحا سبب تقديره الكبير للرئيس الأرجنتيني قائلا إنه نجم حقا بفضل حقيقة أنه تبنى اقتصادا حرا.

كما شدد على علاقات ميلي مع إسرائيل مضيفا أنه صديق كبير لإسرائيل.

وزعم الموقع العبري إنه بعد الإقصاء الدرامي لمصر من كأس العالم لم تعد القصة مقتصرة على الملعب فقط بل تحول الغضب من قرارات التحكيم إلى موجة من الادعاءات ضد إسرائيل بما في ذلك منشورات ومقاطع فيديو وميمات معادية للسامية تحاول تفسير الهزيمة من خلال رابط غامض بين نتنياهو وميلي وجدعون ساعر والفيفا وميسي، على حد زعم الموقع.

وأشار إلى أن هذه الادعاءات تفتقر بالطبع إلى أي أساس فإسرائيل لا علاقة لها بفوز الأرجنتين ولم يجلب يائير نتنياهو ميسي إلى الدوري الأمريكي ولا يوجد أي دليل على أن الفيفا أو طاقم التحكيم تصرفا بتكليف إسرائيلي.

وخسرت مصر أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ16 بعد أن أهدرت تقدما بهدفين نظيفين.

وقال الموقع العبري إنه في نهاية المباراة انشغل الكثيرون في البلاد بالادعاءات ضد التحكيم والفيفا لكن بعض ردود الفعل ابتعدت بسرعة عن كرة القدم نفسها وتحول الإقصاء إلى أرض خصبة لاتهامات ضد إسرائيل حيث كان أحد الأصوات البارزة في هذه الموجة المحلل المصري محمد نور الذي نشر مقطع فيديو زعم فيه أن مصر لم تلعب فقط ضد الأرجنتين بل أيضا ضد الفيفا وإسرائيل مدعيا أن أشياء غريبة جدا حدثت هناك وأنه تم وضع حدود لمصر ولم يسمحوا لها بإدخال علم فلسطين أمام مليارات المشاهدين.

ولم يتوقف نور عند هذا الحد بل أكد في وقت لاحق من الفيديو أن منتخب الأرجنتين هو منتخب إسرائيلي بامتياز مشيرا إلى العلاقات الجيدة بين ميلي ونتنياهو وزيارات ميسي السابقة لإسرائيل بل أكد أن يائير نتنياهو هو من أخذ ميسي إلى أمريكا للعب في إنتر ميامي.

وأضاف الموقع العبري إنه في الوقت نفسه بدأت تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع فيديو حولت الادعاءات إلى مؤامرة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل حيث استغلوا لحظة دبلوماسية حقيقية وجعلوها مادة خاما للمؤامرة وفي أحدها يظهر جدعون ساعر في حدث رسمي إلى جانب ميلي ونتنياهو وهو يقول لميلي باللغة الإنجليزية أرجوكم أحضروا كأس العالم الرابع للأرجنتين في يوليو فيسمع نتنياهو وهو يجيب حسنا.

وقال الموقع العبري إنه رغم أن هذه الجملة قيلت بالفعل إلا أن مقاطع الفيديو التي يتم نشرها كتلميح أو كدليل على أن الأرجنتين تلقت مساعدة مزعومة وراء الكواليس في طريقها للفوز على مصر وفي الواقع لا يوجد في الفيديو أي دليل على وجود صلة بين إسرائيل والأرجنتين والفيفا أو طاقم التحكيم ولا يوجد فيه ما يثبت الادعاء بأنه مونديال مدبر.