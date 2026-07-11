واشنطن تطالب طهران بإعلان فتح مضيق هرمز قبل استئناف المفاوضات

خبرني - كشف مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المفاوضات، السبت، في سلطنة عمان، مشيرين إلى أن واشنطن طالبت طهران بإصدار بيان يعلن أن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة، وأنها لن تعود إلى استهداف السفن.

ونقلت "آي بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين قولهم: "الولايات المتحدة تنتظر من محادثات، السبت، مع إيران أن يعود مضيق هرمز مفتوحا بالطريقة نفسها التي كان عليها قبل الحرب".

وأضاف المسؤولون: "إذا لم تعلن إيران السبت أن مضيق هرمز بات مفتوحا كما كان قبل الحرب، فإنه لن يكون يوما سعيدا بالنسبة إليهم".

وعقد الأميركيون والإيرانيون، بعد توقيع مذكرة التفاهم في يونيو، جولتي مباحثات، الأولى مباشرة في سويسرا، والثانية غير مباشرة في قطر، لكنهما لم يحققا خلالهما أي تقدم.

وفي محاولة لإنعاش المفاوضات، وصل إلى إيران، الجمعة، وفد قطري، بحسب ما أفادت وكالة أنباء تسنيم، نظرا إلى أن الدوحة تتولى وساطة بين طهران وواشنطن.

كذلك دعت باكستان، التي تتولى هي الأخرى دورا مماثلا، طهران إلى الحفاظ على "مكتسبات سلام تحققت بصعوبة" مع واشنطن، وفقا لما كتبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة إكس.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصته "تروث سوشال"، الجمعة: "طلبت منا إيران أن نواصل المباحثات. وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!".

ووجهت الولايات المتحدة ضربات لإيران لليلتين متتاليتين، بعدما اتهمت طهران باستهداف ثلاث سفن تجارية في المضيق.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن 17 إيرانيا قُتلوا وأصيب 115 في الضربات الأميركية.

وأعادت واشنطن، من جهة أخرى، فرض العقوبات الاقتصادية على النفط الإيراني بعدما عُلقت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وزير الخزانة الأميركي "ينتهك التزامات الولايات المتحدة بنقضه المادة 9 من مذكرة التفاهم"، التي تنص على أن "الولايات المتحدة لن تفرض أي عقوبات جديدة، ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة"، بانتظار "التوصل إلى الاتفاق النهائي".

واتهم ترمب، مساء الجمعة، طهران بأنها تسعى إلى اغتياله، متوعدا مجددا بأن الولايات المتحدة ستبيد "بالكامل" إيران إذا حاولت ذلك أو نجحت فيه.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال": "هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران، تليها فورا آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنته في أنحاء شتى من العالم، لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية، وفي هذه الحالة أنا".

وأضاف: "أعطيت الأوامر، والجيش الأميركي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير كل مناطق إيران بالكامل".

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري وصحيفة "بوليتيكو" الرقميتان الأميركيتان بأن واشنطن أبلغت طهران أنها تمهلها إلى السبت لكي تتعهد علنا بعدم مهاجمة السفن في مضيق هرمز مجددا.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووسائل إعلام أميركية أخرى، قبل أيام، بأن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى واشنطن تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال ترمب.