الجمعية الأردنية في أبوظبي تحتفي بطلبة الثانوية العامة في حفل تكريمي متميز

خبرني - نظّمت الجمعية الأردنية في أبوظبي مساء أمس، حفلًا مميزًا لتكريم طلبة الثانوية العامة من أبناء الجالية الأردنية، بحضور نخبة من أصحاب السعادة والشخصيات المجتمعية، وأولياء الأمور، وجمعٍ من أبناء الجالية، وذلك في أجواءٍ سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالطلبة وإنجازاتهم.

واستُهل الحفل بتلاوةٍ عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم عُزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، أعقبهما كلمات أكدت مكانة العلم باعتباره أساس نهضة الأمم، وأهمية دعم الشباب وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل.

وأكد مجلس إدارة الجمعية الأردنية في أبوظبي أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لما بذله الطلبة من جهدٍ ومثابرة، ووفاءً لرسالة الجمعية في دعم أبناء الجالية وتشجيعهم على التميز والإبداع، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.

كما شهد الحفل تكريم الطلبة المتفوقين وسط أجواء من الفرح والاعتزاز، إضافةً إلى تكريم عددٍ من الداعمين والرعاة والشخصيات الوطنية والمجتمعية الذين كان لهم دور بارز في إنجاح هذا الحدث، تقديرًا لجهودهم وعطائهم.

وفي ختام الحفل، أعرب مجلس إدارة الجمعية الأردنية في أبوظبي عن بالغ شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه المناسبة، من الجهات الداعمة والرعاة والمتطوعين وأولياء الأمور، مؤكدًا استمرار الجمعية في تنظيم المبادرات والفعاليات التي تخدم أبناء الجالية الأردنية، وتعزز أواصر الأخوة والمحبة في ظل العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الطلبة وأسرهم، وسط أجواء احتفالية عكست روح المحبة والاعتزاز بهذا الإنجاز، متمنين لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والمهنية.